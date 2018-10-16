Erdoğan'dan af talimatı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen hâkim ve savcı kura töreninde yaptığı konuşmada MHP'nin af teklifine ilişkin olarak açıklamada bulundu. Erdoğan, "Af konusunun maşeri vicdana uygun bir düzenleme haline getirilmesi için talimat verdim. Bunu insanlarımızın canına kast eden kişilerin adliyelerin bir kapısından girip diğerinden çıkmasına yol açmayacak bir çerçeveyi oturtmamız gerekiyor" dedi.

Beştepe'de düzenlenen törende konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Hükümet konaklarının alt katlarında veya köşe bucakta, merdiven altı kalmış izbe binalara mahkum edilmiş bir yargı dünyamız vardı. Hakim ve savcı sayımız yetersiz olduğu için dosyalar kucaktan kucağa gidiyor. Geç gelen adalet adalet değildir sözü kulaklarda çınlıyordu.

- FETÖ'nün adalet teşkilatındaki militanlarının da kökünü kazıyoruz, daha var, bunlar virüs, temizleyeceğiz.

- Yargının içinde kamplaşmalara, yasa dışı örgütlenmelere izin vermeyeceğiz.

- Bize devletinin, milletinin emrinde, kanunların gösterdiği istikamette hareket eden hâkimler, savcılar lazım

- Adalet arayışı kıyamete kadar sürecek.

- Adaleti sadece devletin değil, hayatın da merkezine yerleştirmemiz şarttır.

- Af konusunun maşeri vicdana uygun bir düzenleme haline getirilmesi için talimat verdim. İnsanlarımızın canına kast eden kişilerin adliyelerin bir kapısından girip diğerinden çıkmasına yol açmayacak bir çerçeveyi oturtmamız gerekiyor.