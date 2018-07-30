Erdoğan'dan Adnan Oktar açıklaması: Ahlaksız bir adamdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyonla ilgili olarak ilk kez açıklama yaptı. Erdoğan, 'FETÖ' ile Oktar'ın grubu arasında benzerlikler olduğunu söyledi.

Adnan Oktar için "Ahlaksız bir adamdı" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Edebi yerinde değil. Çok ahlaksız bir tipti. Ahlaki yönden zaafları olan bir tip" ifadesini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sizin ona teslim ettiğiniz çocukları, gençleri alıyor, onları kendi istedikleri gibi yetiştirip ondan sonra da sistemin içine sokup buraları ele geçirme operasyonları yapıyorlar."