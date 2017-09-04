Erdoğan'dan 'Adli Yıl Açılış' mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Eylül Adli Yıl Açılışı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "İhanet çetesinin en çok hedef aldığın kurumların başındda yargı gelmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adli Yıl Açılışı için yayımladığı mesaj şöyle:

"Ülkemiz, son dönemde gerçekleştirilen reformlar ve yatırımlarla, 2023 hedeflerini gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla, vatandaşlarımızın refahını, huzurunu ve emniyetini sağlamak için çalışmaktadır. Bu çerçevede, demokratik standartların yükseltilmesi, insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi, adaletin hızlı bir şekilde tecellisinin sağlanması amacıyla da önemli reformlar gerçekleştirilmektedir. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda ilerlemesinde yargı kurumları da, hakimleri, savcıları, avukatları ve diğer çalışanlarıyla hayati bir önem taşımaktadır. Güvenilir ve hızlı bir şekilde tecelli eden adalet, toplumsal barışın, huzur ve kardeşliğin en güçlü teminatıdır.

"İhanet çetesinin en çok hedef aldığın kurumların başındda yargı gelmektedir"

Hukuk devletinin yaşatılabilmesi için, yargının her türlü taassuptan, gruplaşmadan, siyasi ve ideolojik kamplaşmadan uzak kalması, tarafsızlığını koruması şarttır. 15 Temmuz darbe girişimiyle hain planları ortaya çıkan ihanet çetesinin en çok hedef aldığı kurumların başında yargı gelmektedir. Bu ihanet çetesine karşı verilen mücadele sırasında karşılaştığımız hadiseler, yargıyı teslim almaya çalışan gruplara karşı müteyakkız olmamız ve sorunların üzerine cesaretle gitmemiz gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Başta hakim ve savcılarımız olmak üzere, tüm yargı mensuplarının bu konuda ortaya koyacakları öncülük büyük önem taşımaktadır.

"Herkes üzerine düşen görevi layıkıyla yapmalıdır"

Ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaya yönelik çalışmalarda, adalet sistemimizin kusursuz işleyişi, hukukun eksiksiz tecellisi ve yargıya güvenin pekiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen reformların kesintisiz şekilde sürmesi büyük önem taşımaktadır. Adalet sistemimizin şeffaflaştırılması, hesap verebilirliğinin temini, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının daha da güçlendirilmesi için herkes üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmelidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasiden, hukuktan, adaletten, özgürlüklerden asla feragat etmeden, kazanımlarında herhangi bir geri gidişe izin vermeden hedeflerine ulaşacağına olan inancımı bir kez daha vurgulayarak, 2017-2018 Adli Yılı'nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yüksek mahkemelerimizin başkan ve üyeleri başta olmak üzere, adaletin tesisi için ülkenin her köşesinde fedakarca görev yapan hakim, savcı ve avukatlarımız ile tüm yargı çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum. Görevleri başında şehit olan yargı mensuplarımızı rahmetle yâd ediyorum"