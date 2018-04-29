Erdoğan'dan 'Adalet Yürüyüşü' açıklaması: Bu yolla hukuk elde etmek mümkün değildir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nü eleştirerek, bu yolla hukuk elde etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Genel Kurulu'nda konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'ne dair ilk değerlendirmelerine de yer verdi.

Erdoğan, elinde 'adalet' pankartlarıyla dolaşmanın adalet getirmeyeceğini belirterek, "Eğer adaleti arıyorsan, adaleti aramanın makamı da yeri de Türkiye'de parlamentodur. Ve parlamentoda kürsüde ne diyeceksen adalet uğruna de" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasında bazı sivil toplum kuruluşlarını (STK) da eleştirerek, bazı STK'ların anayasanın 138. maddesini "çiğniyor olmasının hiçbir izahı olmadığını" belirtti.

Cumhurbaşkanı, "Kuvvetler ayrılığına bizler saygı duymazsak, sivil toplum kuruluşlarımız saygı duymazsa, o zaman biz bir yere varamayız. Ve bu konuda söylenecek bir şey varsa bunu söylersiniz. Ama baskı unsuru olma gayreti içerisine girersiniz unutmayın ki, 138'inci madde sadece siyasetçiler için çalışmaz. 138'inci madde A'dan Z'ye herkes için çalışır. Ve yargı yarın eğer sizi de bir yerlere davet ederse şaşmayın" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında bahsettiği 138'inci madde Mahkemelerin Bağımsızlığı ile ilgili düzenlemeleri içeriyor.

Maddede yer alan dört fıkrada şu düzenlemeler yer alıyor:

Erdoğan konuşmasında ayrıca şu ifadelere verdi:

"Bir taraftan biz anayasa devletiyiz; Anayasamız var ama diğer taraftan da Anayasa'nın hükümlerini ayak altına alacak şekilde vatandaşları sokağa dökmek, sokağa çağırmak hiçbir zaman ne kendilerinin yararınadır, ne de ülkenin yararınadır.

"Rahmetli Demirel'i burada tabi anmadan geçemeyeceğim; 'Yollar yürümekle aşınmaz". Bunlar da yürüyerek eğer aşındıracaklarını zannediyorlarsa bu mümkün değil.

"İki eğer bu yolla hukuk elde edeceklerini zannediyorlarsa bu da mümkün değil. Çünkü hukukta böyle bir kaide yok. Yasalarda da böyle bir kaide yok."

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davada 25 yıl hapse çarptırılarak tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Perşembe günü Ankara'dan İstanbul'a "Adalet Yürüyüşü" başlatmıştı.

Berberoğlu, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait tırların durdurulmasıyla ilgili görüntülere ilişkin davada, görüntüleri eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a vermekle suçlanıyordu.

Çarşamba günü gizli yapılan ve izleyici alınmayan duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Berberoğlu'nu "devletin gizli kalması gereken bilgilerini, siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırmış ve tutuklanmasına karar vermişti.

Berberoğlu ile birlikte tutuklu milletvekillerinin sayısı 12'ye çıkmıştı.

Berberoğlu, CHP'den tutuklanan ilk milletvekili olurken, Halkların Demokrat Partisi'nin (HDP) ise halen 11 milletvekili cezaevinde bulunuyor.