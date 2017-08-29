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Erdoğan'dan Adalet Kurultayı tepkisi: Votka mı içersiniz, şarap mı, bira mı...

CHP'nin Çanakkale'de gerçekleşen Adalet Kurultayı'nda alkol kullandığı tespit edilen üç kişinin parti ile ilişiği kesilmişti

29 Ağustos 2017 00:46

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP'nin Çanakkale'de gerçekleştirdiği Adalet Kurultayı'na, 26 Ağustos'ta gerçekleşen Malazgirt anma törenleri ile kıyaslama yaparak tepki gösterdi. Erdoğan, "O Çanakkale'ye 'Adalet istiyoruz.' diye gidenler maalesef şehit mezarlıklarının olduğu yerlerde, onlar kimisi votka mı içersiniz, kimisi şarap mı, kimisi bira mı? Bunu konuşurken, bizim gençliğimiz orada sadece 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' dedi" ifadelerini kullandı. 

CHP'nin Çanakkale'deki Tarihi Gelibolu Yarımadasındaki Kocadere kamp alanında düzenlenen Adalet Kurultayı'nda alkollü içki içtikleri belirlenen 3 kişi tespit edilmiş, söz konusu kişiler hakkında ihraç işlemi başlatılmıştı.

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NTV canlı yayınında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle: 

"En önemli hayal Malazgirt'teydik bu hafta. Şimdi 3 yaşındaki çocuklarımız inşallah 2071'de nereye varacak ona baktığımızda önümüze çıkan şey çok önemli. O zaman onlar yaklaşık 60 yaşına varacak. Ama oraya kadar bu 3 yaşındaki yavrular bu hikayeyi yazacak ve hayata tatbik edecek. 18-25 yaş arası gençler, bunlarla iftihar edeceğiz. Ben gençliğimize güveniyor inanıyorum. Malazgirt'te o yakıcı güneşin altında 50 bini aşkın genç vardı. O gençler bir aşkla heyecanla geldiler. Ama onlar, bir grup Çanakkale'ye gidenler gibi değildi. Onlar farklıydılar. O Çanakkale'ye 'Adalet istiyoruz.' diye gidenler maalesef şehit mezarlıklarının olduğu yerlerde, onlar kimisi votka mı içersiniz, kimisi şarap mı, kimisi bira mı? Bunu konuşurken, bizim gençliğimiz orada sadece 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.' dedi."

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