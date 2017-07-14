Erdoğan'dan Adalet Bakanı'na 'Ahmet Türk' tepkisi: Nasıl çıktı?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Adalet Yürüyüşü'ne katılan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün serbest bırakılmasını eleştirerek Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a “Nasıl çıktı?” diye sordu.

ATO Congresium’da düzenlenen '15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli’nde açıklamalarda bulunan Erdoğan’ın konuşmasının ilgili kısmı şöyle:

"OHAL olmasaydı başka şeyler de olabilirdi. Bak yürüyüşü yaptın bir teşekkür var mı? Biz bu partinin darbeler karşısındaki tavrını da iyi biliriz. Şayet terör örgütlerinin değil de devletinin, çok enteresan o gün beraber yürürken bir tanesi de Adalet Bakanımız da burada, çok hasta olduğu için Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı hastalığı sebebiyle serbest bırakıldı. Bu nasıl hasta serbest bırakılıyor ve ondan sonra yürüyüşte yürüyor. Sayın Bakan, bunlar tam teşekkülü hastaneden rapor aldılar mı? Bu raporu size gösterdiler mi? Nasıl bunlara ben çıkma şeyi verildi? Bunlar kontrollü göz hapsinde olması gerekirdi. Milletinin yanında saf tutmuş olsaydı bu partinin yaptıklarına başka bir şekilde bakabilirdik."