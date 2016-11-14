Erdoğan'dan AB'ye referandum resti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin Schulz'un "İdam geri gelirse, AB müzakeleri durur" sözlerine sert yanıt verdi. Schulz'a hitaben "Kimsin sen ya, kimsin sen?" diyen Erdoğan, Avrupa Birliği'yle üyelik müzakerelerinin de referanduma götürülebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Milli Tarım Projesi Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Bakıyoruz 'Müzakereleri durdururuz' diyorlar. Geç kaldınız ya. Hemen kararınızı verin. Ben de Cumhurbaşkanı olarak diyorum ki, yıl sonuna kadar sabredelim. Sonra millete gidelim. Egemenlik kayıtsız şartsız milletin değil mi?" dedi.

Erdoğan, Schulz'u da şu sözlerle hedef aldı:

"Batı ne diyor: İdam olmaz. Ey Batı, bu milletin kaderi sizin elinizde değil. Bu milletin kaderi bizim elimizdedir. Kimsin sen ya, kimsin sen. Neymiş orada bir parlamentonun başkanı. Sen ne zamandan beri Türkiye adına karar verme yetkisine sahip oldun?".

"53 yıldır Türkiye'yi kapıda bekletenler nasıl olur da bunu söyleyebilir" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu millet kendi kararını kendi verir. Kendi göbeğini kendi keser. Siz önce verdiğiniz sözleri tutun. Siz önce AB Parlamentosu'nda, AB Kongresi'nde oralarda önce terör örgütlerinin temsilcilerini temizleyin. PKK'yı terör örgütü olarak ilan etmek meseleyi bitirmez. Önce onların temsilcilerini temizleyin de sizi öyle görelim."

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Alman Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada "Türkiye idam cezasını yeniden getirirse, bu durumda üyelik görüşmeleri sona erer" demiş ve idamın üyelik görüşmeleri için kırmızı çizgi olduğunun altını çizmişti.

Schulz, ekonomik yaptırım seçeneğini de gündeme getirmiş ve "Türkiye'deki durumun devam etmesi halinde, Avrupa Birliği olarak ekonomik yaptırımlar dahil, bazı önlemleri düşünmek zorunda kalacağız. Yıl sonuna kadar Türkiye'nin de üye olduğu gümrük birliğinin reforme edilmesi gerekiyor. Muhalefet milletvekilleri ve gazetecilerin tutuklanmasının ardından gümrük birliğinin genişletilebileceğini düşünemiyorum" demişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüç Çavuşoğlu da Schulz'un açıklamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi sert bir yanıt vermiş "Elinden ne geliyorsa arkasına koymasın. Avrupa Birliği'nin ve Parlamento Başkanı'nın ikiyüzlülüğünü çifte standardını her zaman olduğu gibi yine görüyoruz sadece biz değil, halkımız da bunu görüyor" ifadelerini kullanmıştı.