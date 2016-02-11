Erdoğan, AB tutanakları hakkında ilk kez konuştu: Bizim için utanç değil, bir ibra belgesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB yönetimi ile yaptığı mülteci krizine ilişkin görüşmelerin tutanaklarının yayımlanmasına dair ilk kez konuştu. "Orada ülkemiz ve mültecilerin haklarını ısrarla savunmuşuz" diyen Erdoğan, "Yayınlanan tutanaklar bizim için bir utanç değil bir ibra belgesidir. Şahsıma saldıranlar aslında yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği'nin mültecilere yardım konusunda Türkiye'ye vereceğini açıkladığı 3 milyar Euro için "Hani nerede 3 milyar Euro" diye soran Erdoğan, "Şimdi söyledikleri plan proje gelsin parayı verelim. Gel sınır kentlerini gör, yapılanlar ortada. Ama bunlar samimi değiller" eleştirisini yöneltti.

Yunan medyasında yayımlanan söz konusu tutanaklarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'li yöneticilere "2 yıl için 3 milyar Euro verecekseniz hiç konuşmayalım; mültecileri otobüslerle göndeririz" tepkisini gösteriyordu.

Türkiye Genç İş adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Son haftalarda Esad ve destekçileri sivillere yönelik saldırılarını artırdı. İnsanların sığındıkları alanlar ve yardım gönüllüleri Rusya ve Esad bombardımanına hedef oluyor. Biz en kötü senaryoyu hesaplayarak önlemlerimizi alıyoruz. BM, sen ne işe yarıyorsun. Türkiye elinden geleni yaparken BM, sen ne yapıyordun. Dünya'daki diğer ülkelerin kabul ettiği mülteci sayısı ne kadar. Bizim anlımızda enayi yazmıyor. Bir yere kadar sabır ederiz sonra gereğini yaparız. Türkiye 5 yıldır sayıları 3 milyona yaklaşan mültecilere zaten sahip çıkıyor. Güvenli bölgeyi her görüşmemizde söyledim. Kurulacak bölge adeta bir barış şehiri olsun. Hani nerede 3 milyar Euro. Şimdi söyledikleri plan proje gelsin parayı verelim. Yapılanlar ortada. Avrupa samimi değil.

Müttefikimiz ABD, PYD'yi terör örgütü olarak görmediğini söyledi. Kendi ulusal elemanına Kobani'de plaket veriyorlar. Bütün bu gerçekler ortadayken Türkiye'ye uluslararası yükümlülüklerini hatırlatmak iki yüzlülüktür. BM, bize çağrıda bulunmak yerine tüm kurumlarıyla mülteci konusunda daha fazla mücadele etmeli.

"Yayınlanan tutanaklar bizim için

bir utanç değil, bir ibra belgesidir"

AB yönetimi ile yaptığımız konuşmaların tutanakları yayınlandı. Mültecilerin biz haklarını her zaman koruduk. Avrupa'nın samimi davranmasını istedik. Allah hainlerin hilesini hedefine ulaştırmaz. Biz sizden para gelecek diye 9 milyar euro harcamadık. Bizim misafir perverliğimizden kaynaklanıyor. Bizde yolumuzdan dönmeyecek ve mazlumlara her zaman sahip çıkacağız. Orada ülkemiz ve mültecilerin haklarını ısrarla savunmuşuz. Yayınlanan tutanaklar bizim için bir utanç değil bir ibra belgesidir. Şahsıma saldıranlar aslında yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.