Erdoğan'dan ABD'ye "YPG varsa Musul ve Rakka'ya yönelik bir operasyonda biz yokuz" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantıları kapsamında ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden'a "YPG'nin yer alacağı Musul ve Rakka'ya yönelik bir operasyonda Türkiye'nin yer almayacağını" belirttiği öğrenildi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Erdoğan, Joe Biden'ı konakladığı otelde kabul etti. Erdoğan'ın Biden ile basına kapalı görüşmesi yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Görüşmede Fethullah Gülen'in iadesi ve Suriye konusu görüşüldü.

Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından Biden'in ofisinden açıklamada bulunuldu. Yapılan açıklamada, "İki ülke arasında stratejik ilişki önemli. DAEŞ'e karşı mücadelede koordinasyonun artırılması ele alındı. Görüşmede Suriye'deki son durum ve Kıbrıs konusu ele alındı. Darbe girişimi soruşturmasına desteğe hazırız. Gülen'in tutuklanması talebiyle ilgili daha somut veriler gelmeye başladı. PKK'nın asker ve sivillere yönelik saldırılarını kınıyoruz" denildi.

Görüşmede Erdoğan'ın Biden'a PYD/YPG'nin yer alacağı Musul ve Rakka'ya yönelik bir operasyonda Türkiye'nin yer almayacağını belirttiği öğrenildi.

Görüşmeye Türkiye tarafında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirliğioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mustafa Varank ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan Tuğgeneral Levent Ergün katıldı.

ABD tarafında da Biden'ın yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Anthony Blinken, Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Colin Kahl, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, ABD Başkanı Barack Obama'nın DAEŞ ile Mücadele Küresel Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Enerji İşleri Özel Temsilcisi Amos Hochstein, Avrupa İşlerinden Sorumlu Kıdemli Direktör Charles Kupchan, Avrupa ve Avrasya İşleri Özel Danışmanı Anna Makanju görüşmede yer aldı.