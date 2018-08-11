Erdoğan'dan ABD'ye: Yazık yazık, NATO'daki stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ordu'da sel felakatinin yaşandığı bölgeyi ziyaret etti. Burada halka seslenen Erdoğan, ABD ile aralarındaki Papaz Andrew Brunson krizine ilişkin konuştu. Erdoğan, "Yazık yazık, NATO'daki stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz" dedi.

Öte yandan ziyaretinde Ordu'daki yıkılan köprüyü inceleyen Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yıkılan köprüleri yeniden yapacağız. Henüz burada işimiz bitmedi" diye konuştu. Erdoğan, "Bu bölgelerin kaderinde bu var" ifadesini kullandı.

Hasar tespit çalışmalarında bulunduğu söyleyen Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti devleti bunları ödeyecek zenginliktedir" açıklamasında bulundu.

Dolar/TL'nin yükselişine ilişkin de konuşan Erdoğan, "Onların doları varsa bizim Allahımız" sözlerini tekrarlayarak, bir kez daha vatandaşlardan yastık altındaki altınlarını bozdurmalarını istedi.

Erdoğan, Ordu'nun Ünye ilçesinde sel nedeniyle yıkılan Cevizdere Köprüsü’nde incelemelerde bulundu. Erdoğan açıklamasında şunları söyledi:

"Malum yaşadığmız bu felaketten sonra öncelikle ilgili tüm bakan arkadaşlarımız vekilerimiz valimiz belediye başkanlarımız süreci, birlikte yapılan çalışmalarla şu anda temizleme çalışmaları belli bir noktaya gelmiş vaziyette. Henüz işimiz bitmedi. Karadeniz Sahil Yolu'na eş buradaki köprü büyük oranda yıkımı tamamlandı. Bu köprü malum 60'ta yapılmış olan bir köprü ve bu köprü 60'ta modern usullerle yapılmış değil pabuçlama sistemiyle yapılmış.

Gelen bu sel altını oymak suretiyle bu köprüyü çökertti ve bu hale geldi. Bizim teslelimiz bir kardeşimizin ölümü dışında başka ölüm yok. Yaralı kardeşlerimiz var. Hedefimiz önceliikle sağ taraftaki 60'ta yapaılan şu köprüyü bir an önce ihalesini yapacağız. Hedefimiz bakan arkadaşımla konuştum karayolları ulaşırma alt yapı ile birlikte bu köprüyü 3-4 ayda bitirmek. Bunun dışında 8 civarında köprü var. Bu köprüleri de yoğun çalışmayla inşallah bunları da yapacağız. Daha modern sistemde bitirmiş olacağız. Ama süre olarak hedefimiz sayın bakana da söyledim 3-4 ayı geçirmeden bitirmek.

Fındık noktasında bazı hasarlar meydana geldi. Bu hasar tespit çalışmalarını Valilik riyasetinde yürütüyoruz. Bu konuda kimsenin bir rahatsızlığı olmasın. Bu hasar tespit çalışmalarıyla birlikte neyse bunun neticesi Türkiye Cumhuriyeti devleti bunları ödeyecek zenginlik ve kabiliyettedir. Bundan aldığımız ibretle, dersle süratle diğer yerlerde de bu tür olayların yaşanmaması için başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere diğer ilçe belediyelerimiz ve ilgili Bakanlıklarımız müşterek çalışmalarla Karadenizimiz'de bu tedbirleri de almış olacağız."

Erdoğan, Ünye'de vatandaşlara hitabında da şu mesajları verdi:

"Bizim işimizin dolarla molarla alakası yok. Onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Diyorum ki, gelin yastığınızın altında dolarlar varsa bu dolarları çıkarın. Altınlarınız varsa çıkarın. Hemen bunları bankalara vererek Türk Lirası'na çevirelim.

"Biz düştüğümüz yerden kalkarız. Dün de kalktık, bugün de kalkarız. Yeter ki benim milletim dik dursun. Hiç endişeniz olmasın, biz bugüne kadar hep dik durduk.

"Bu millet azizdir, bu millet güçlüdür. bu millet inançlıdır ve bu millet düştüğü yerden çok güçlü kalkar. Bayram sonrası ihaleyle yıkılan köprü 3-4 ay içinde bitirilecek. Eyvah dolar yok demeyin ha! Bu işin dolarla molarla ilgisi yok. Onların doları varsa bizim Allah’ımız var. Ve şunu söylüyorum gelin yastığın altında dolarlar varsa Euro'lar varsa çıkarın. Bunları bankalara vererek Türk lirasına çevirelim ve bu anlamda en önemli istiklal savaşını verelim. Bunlar o dilden anlıyor. Bizi tehdit ediyorlar. Tehdit ederek bu milyleti asla yola getiremezsiniz. Biz hukuktan anlarız hukuk dilinden anlarız. NATO'daki stratejik ortağınızı bir papaza değişiyorsunuz."



