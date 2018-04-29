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BBC Türkçe

Erdoğan'dan ABD'ye vize tepkisi: Krizi Büyükelçi çıkardı, biz size muhtaç değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington ile yaşanan vize krizini ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ın çıkardığını söyledi. Erdoğan ABD'ye hitaben, "Biz size muhtaç değiliz" dedi.

29 Nisan 2018 20:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington ile yaşanan vize krizini ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass'ın çıkardığını söyledi. Erdoğan ABD'ye hitaben, "Biz size muhtaç değiliz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Valiler Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Amerika'nın Türkiye gibi bir stratejik ortağını bir kendini bilmez büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ABD'nin göçmen olmayan vize hizmetlerinin askıya alma kararının ardından yaşananlarla ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Dışişleri bakanımı aradım, 'Onların aldığı karar neyse, karar metni neyse aynını onlara iade edeceksiniz, aynı uygulamayı başlatacağız' dedim. Çünkü biz bir kabile devleti değiliz."

ABD'ye hitaben "Biz size muhtaç değiliz" diyen Erdoğan, Washington'a yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Sizden parayla silah istediğimizde 'Kongre' diyorsun ama terör örgütü üyelerine tırlarla ve bedava silah veriyorsun. Neden? Türkiye'yi güneyden kuşatmak için.

"Bunlar bizi görmez sağır sanıyorlar, çünkü böyle alışmışlar. Ancak böyle bir Türkiye yok artık. Uluslararası rekabete uyacak bir Türkiye var.

"Buradan bakanımıza da söylüyorum. Sig Sauer diye silah bundan sonra emniyet teşkilatımızda kullanılmayacak. Kendi silahımızı kullanacağız. Bunlar Türk milletine diz çöktürme planlarıdır."

açıklamıştı

ABD Büyükelçiliği'nin Pazar akşamı Türkiye'de göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını duyurmasının ardından, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de benzer bir açıklama yapmıştı.

duyurmuştu eşi ve çocuğunun da gözaltına alındığı duyurulmuştu
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