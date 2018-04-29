Erdoğan'dan ABD'ye vize tepkisi: Çok üzüntü verici bir karar, kabile devleti değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyaret için gittiği Ukrayna'da ABD'nin göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya almasını yorumladı. Erdoğan, "ABD'nin kararı çok üzüntü verici. Kabile devleti değiliz" dedi.

Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan'a, ABD'nin kararı hakkındaki düşünceleri soruldu.

"Bu karar her şeyden önce çok çok üzüntü verici. Ankara'da büyükelçinin böyle bir kararı alarak uygulamaya sokması üzüntü verici" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dışişleri Bakanlığımızın yetkilileri bunu duydukları anda konuyla ilgili olarak gerekli girişimlerde bulunarak muhataplarını aramışlardır.

"Bakanımız bana bu konuyu ilettiği anda da kendilerine sadece şunu söyledim: 'Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyden önce biz bir kabile değiliz. Bir kabile devleti de değiliz'. 'Onların açıkladığı metin ne ise mütekabiliyet esasına dayalı olarak o metnin karşı metnini aynen bizim de Amerika'da yine büyükelçimiz anında açıklasın' dedim. Süreç bundan ibarettir."

ABD Büyükelçiliği'nin Pazar akşamı Türkiye'de göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını duyurmasının ardından, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği de benzer bir açıklama yapmıştı.

Türkiye de ABD vatandaşlarına uyguladığı vize ve e-vize hizmetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nun çalışanlarından Metin Topuz geçen hafta "FETÖ'yle ilişkisi olduğu" gerekçesiyle tutuklanmıştı. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ise bu gelişmeden 'büyük bir rahatsızlık duyduğunu' açıklamıştı.