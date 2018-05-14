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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs tepkisi: Arabuluculuk rolü yitirildi

Chatham House'da konuşan Erdoğan, ABD'nin Kudüs kararı ile Ortadoğu'da arabuluculuk rolünü yitirdiğini söyledi. Erdoğan, konuşma öncesi protesto da edildi.

14 Mayıs 2018 17:17

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti çerçevesinde Londra'daki düşünce kuruluşu Chatham House'ta bir konuşma yaptı.

Kudüs'teki büyükelçiliğini bugün açacak olan Amerika Birleşik Devletleri'ne tepki gösterdi. Erdoğan "Son adımıyla ABD, çözümün değil sorunun bir parçası olmayı tercih ederek Ortadoğu barış sürecindeki arabuluculuk rolünü yitirmiştir" dedi.

"Kendimizi 2. Dünya Savaşı öncesinin karanlık günlerinde hissetmekten alıkoyamıyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, uluslararası topluma çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı, "Uluslararası toplum üzerine düşeni yaparak, İsrail'in artan saldırganlığını sona erdirmek için süratle harekete geçmelidir" dedi.

Erdoğan'a Londra'da protesto

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı Chatham House'un önünde bir protesto gösterisi düzenlendiği belirtiliyor. Eyleme ait görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

Erdoğan, Londra temasları çerçevesinde yarın İngiltere Başbakanı Theresa May'le biraraya gelecek. Erdoğan'ın Kraliçe 2. Elizabeth'le de görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın Londra ziyareti öncesi İngiltere'deki insan hakları ve basın özgürlüğü örgütlerinden May'e "Türkiye'deki korku iklimini sona erdirmesi için" Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a baskı yapmaya çağrısı gelmişti.

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN de Salı günü Londra'da "Türkiye Medyası'na Özgürlük" (Free Turkey Media) sloganıyla bir protesto düzenleyemeye hazırlanıyor.

DW/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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