Erdoğan’dan ABD’ye: Bundan sonra her şey karşılıklı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'FETÖ' suçlamasıyla tutuklanan papaz Andrew Brunson'un iadesi istemesine Muhtarlar Buluşması'nda yaptığı konuşmada tepki gösterdi. Erdoğan, Fethullah Gülen'in iade edilmesi gerektiğini tekrarlarken "Bizim vatandaşımız sizin cezaevinde, onu bize verin. Tamam da siz cezaevinde olmayan terörist başını bize bir verin bakalım. Bundan sonra her şey karşılıklı" ifadelerini kullandı.

Şırnak'taki helikopter kazası

Muhtarlar Toplantısı'da konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Aralarında Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu 13 askerimize ve Lice'de şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aydoğan Aydın'ın 15 Temmuz darbe girişimine karşı sergilediği güçlü bir duruşu olmuştu. Kato dağındaki operasyonları yürüten Aydın müstesna bir komutan olduğunu göstermiştir.

Eğer biz bugün ayyıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak geleceğimize güvenle bakabiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehit Tümgeneralimiz Aydoğan Aydın'ın 1992 yılında henüz bir üsteğmen iken yazdığı Hanke'ye Ağıt şiirini paylaşmak istiyorum. Ruhu şad, mekanı cennet oldun. 1 hafta önce İçişleri Bakanımız Soylu ile beraberken kendisi ile telefonda görüşmüştük. 'Bizim mücadelemiz sadece burası ile değil. Burada başarılı olunca İstanbul'da, Ankara'da, yurdumuzun dört bir yanında başarıya ulaşacağız' demişti. Bir kez daha terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitleri rahmetle yad ediyorum.

Bir orduyu baştan sonra donatacak kadar bu büyük silahları bu mühimmatı terör örgütlerine verenelrin amcı nedir. Kimse kimseyi kandırmasın. Amacın Türkiye'yi bölmek parçalamaktır. Geriey doğru dönüp bakınca terörle mücadlemizin niöçin arzu ettiğimzi biçimde ilerlemediğini daha iyi görüyoruz. Hırsız içerde olunca kapı kilit tutmaz. Suç üstü yakalandıkları halde nmahekemde ne diyorlar duymadım görmedim diye üç maymunu oynuyorlar. Kendilerini bekeleyen acı sondan kurtulamayacaklar.

"Sağa sola bakmadan gereğini yaparız"

Kendilerine verilen dış destekler olmasa Türkiye yıl sonuna kadar terör örgütlerini eylem yapılamaz hale getirecek güce sahiptir. Bundan sonra da topraklarımıza Suriye tarafından en ufak bir saldırı olursa sağa sola bakmadan gereğini yaparız, kimse endişe etmesin. Yüzümüze gülenlerin arkamızdan neler çevirdiğini çok iyi biliyoruz.

Türkiye 5 bin terör şüphelisini sınır dışı etti. 53 binine ülkeye giriş yasağı koydu ama Avrupa ülkelerinden ciddi bir istihbarat alamamıştır hatta korumuşlardır.

ABD'ye: Bundan sonra her şey karşılıklı

ABD'de bu bugüne kadar alışılagelmiş bir gelenek vardı. Dışişleri bakanları iftar verirdi ancak bu Ramazan iptal edildi. Hani ayrımcılık yoktu. Terör örgütleri ile ilgili tutumunuzu gözden geçiriniz. İşinize gelen terör örgütlerine her türlü desteği verirseniz namlunun ucu size döndüğünde destek bulamazsınız. Bu aramızdaki itimatı sarsar. Nitekim de sarsıyor. Biz bedel ödüyoruz. 249 şehidimiz var 15 Temmuz gecesi. Siz bunları bize unutturamazsınız. Kusura bakmayın bundan sonra her şey karşılıklı. Sizin yargınız mı var bizim de var. Bizim vatandaşımız sizin cezaevinde, onu bize verin. Tamam da siz cezaevinde olmayan terörist başını bize bir verin bakalım. Oradan 170 ülkeyi idare edecek. 80 koli dosya göndereceğiz, buna rağmen hala öyle mi böyle mi deyip… Böyle bir şey olamaz. Bundan sonra her şey karşılıklı.

İhracat rakamları

Nisanda ihracatımız yüzde 17 arttı. Mayıs ayı ihracatı da yüzde 16 arttığını gösteriyor. Rusya da yaptırımlarını kaldırmış durumda. İstihdamın da zor dönemini geride bıraktık. İşsizliği yakın zamanda tek haneye düşüreceğiz.

Demokraside yeni atılım dönemini hep birlikte neticeye ulaştıracağız.