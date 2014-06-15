Erdoğan'dan ABD'ye: Bizden habersiz operasyon yapmayın

Başbakan Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Joe Biden'a "Ne ABD ne de Irak hükümeti rehin vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye atacak herhangi bir operasyon yapmasın" dedi.

Başbakan Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden arasındaki telefon trafiğinin perde arkasına ortaya çıktı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; iki görüşme de Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi almak isteyen Joe Biden'ın araması ile gerçekleşti. ABD'nin Ortadoğu ve özellikle Irak ile ilgili tüm politikalarından en üst düzeyde sorumlu olan Biden'ın özellikle Türkiye'nin nasıl bir diplomasi sürdürdüğü, pazarlık olup olmadığı ve bölgeden elde ettiği son bilgiler yönünde bilgi almak istediği öğrenildi.

Joe Biden, Türkiye'nin bölgeye yönelik hamlesi olup olmayacağı ya da rehinelerin kurtarılması için operasyon düşünülüp düşünülmediği konularında sorular yöneltti. Erdoğan ise Türk vatandaşlarının hayatını riske atacak hiçbir girişim düşünmediklerini, müttefiklerinin de rehinelerin can güvenliğine öncelik vermesini beklediklerini kaydetti.

'Operasyon düşünmeyin'

Biden ve Erdoğan, IŞİD bölge ve uluslararası güvenliğe yönelik tehdidi ele alırken, izlenmesi gereken yollar üzerinde fikir alışverişi yaptı. Biden, IŞİD tarafından kaçırılan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu personelinin güvenli biçimde geri getirilmesi noktasında Türkiye'nin çabalarına ABD'nin desteğini teyit etti.

Erdoğan, Türkiye olarak soğukkanlı çalışma yürüttüklerini bölgedeki farklı kaynaklardan sürekli bilgi aldıklarını ifade etti. Erdoğan, IŞİD'e karşı yapılacak tüm hamlelerde Türkiye ile koordinasyon halinde olunması gerektiğini ifade ederken, rehinelerin can güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişimin Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı.

Erdoğan, "Ne ABD ne de Irak hükümeti, bölgeye herhangi bir operasyon yapmasın" dedi. Başbakanlık kaynaklarından elde edinilen bilgilere göre Türkiye şu ana kadar kimseden yardım talep etmedi. Erdoğan hiçbir lideri aramadı. girişimi olmadı. Almanya Şansölyesi Angela Merkel de ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden da Erdoğan'ı arayan taraflar oldu.