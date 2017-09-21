Erdoğan'dan ABD'deki protestolara: Üç beş salon teröristine bu güzel toplantımızı feda etmeyelim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın New York'ta, Müslüman toplumun temsilcilerine hitap ettiği salonda protesto edildi. NTV muhabiri Hüseyin Günay, protestocuların YPG bayraklı olduğunu belirterek aralarında ABD vatandaşlarının da olduğunu söyledi. Gerginlik üzerine konuşmayı dinlemeye gelenlere sakin olmaları yönünde uyarılarda bulunan Erdoğan, "Üç beş salon teröristine bu güzel toplantımızı feda etmeyelim" dedi. ABD polisi, protestoculardan dördünün gözaltına alındığını bildirdi.

Salonda bulunan gazeteci İlhan Tanır, gerginliği, "İlk protestocu ki Amerikalı göründü bana, ayağa kalktı ve elindeki bir bezi kaldırmaya çalıştı. O sırada arkadan-önden itişmeye uğradı. 2. Protestocuyu görmedim ama ilki Amerikalı bir protestocuya benziyordu." sözleriyle anlattı.

Protestocuların salondan çıkarılmasının ardından konuşmasına devam eden Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Burada yaşadığı toplumla entegre olmuş Türk vatandaşlarımız bizim için kazançtır. Uyum içinde yaşamanın ötesinde sosyal hayata aktif katılımınız önemlidir.

Dünyanın dört bir ucunda 6 milyon vatandaşımız var. Vatandaşlarımız için asimilasyona karşı ama entegrasyondan yana politika izliyoruz.

Üç beş salon teröristine bu güzel toplantımızı feda etmeyelim.

FETÖ'ye bağlı şirketler, okullar hala ABD'de faaliyet gösteriyor. Kara para aklama işini bu yolla yapıyorlar. Bunu ABD'ye belgeleriyle anlattık. ABD'nin FETÖ ve diğer terör örgütlerinin gerçek yüzünü göreceğine inanıyoruz. 15 Temmuz şehitlerinin ve gazilerinin hesabını hukuk içinde soracağız.

ABD'de terör örgütleri adına faaliyet gösteren kişi ve kurumların gerçek yüzünü gösterebildiğimiz ölçüde başarılı olacağımız açıktır.

Myanmar'da bir katliam var. Arakanlı Müslümanlar katlediliyor. Bir milyona yakın Arakanlı adeta bir soykırım karşısında Bangladeş'e geçmenin gayretinde.

DEAŞ'ın İslam ile bir bağlantısı yoktur, o bir terör örgütüdür. DEAŞ'a karşı silahlı kuvvetlerimiz operasyon yürüttü. 3 bine yakın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik."