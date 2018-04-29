Erdoğan'dan ABD'de Çağlayan'a dava açıklaması: Türkiye'ye yönelik bir adımdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Reza Zarrab davasına eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın da sanık olarak dahil edilmesinin "arkasından çok pis kokular geldiğini" söyledi.

Kazakistan'a seyahati öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, "Bizim eski ekonomi bakanımıza yönlik atılan bu adamı, ben Türkiye'ye yönelik atılan bir adım olarak değerlendiriyorum" dedi

Aralarında Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Rıza Zarrab, eski Bakan Çağlayan ve Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın da bulunduğu dokuz kişi, İran'a uygulanan yaptırımların etrafından dolaşarak, ABD'li yetkililere yalan beyanda bulunmak ve yaptırımları ihlal etmek suçlamalarıyla New York eyaletinde yargılanıyor.

Çağlayan'la ilgili son gelişmeyi 'siyasi bir karar' olarak yorumlayan Erdoğan, "Neymiş İran'la yaptırımları delmiş. Bir defa biz İran'a yaptırım uygulama kararı almadık ki. Atılan bu adımlar tamamen siyasidir. Bu işlerin arkasından çok pis kokular geliyor. Rıza Zarrab olayı da öyledir. Halk Bankası yardımcısı Hakan (Atilla) beyin olayı da öyledir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında Türkiye büyükelçiliği konutunun önünde yaşanan kavga sonrasında korumaları hakkında açılan soruşturmanın da aynı gelişmelerin bir parçası olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı, "Amerikan güvenlik güçlerinin orada herhangi bir tedbir almaması da bu pis kokunun bir ifadesidir" dedi.

Erdoğan yaşanan tüm bu gelişmeler için "ABD hükümetinin düşmüş olduğu aczi gösteriyor" ifadesini kullandı.