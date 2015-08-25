Erdoğan'dan '30 Ağustos kutlamaları görkemli olsun' talebi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı töreni için "görkemli olsun" talebinde bulundu.

Erdoğan'ın talebinden sonra tören programında bazı yeniliklere yer verildi. Bu yılki törenlerde, İstanbul’da Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) geçit töreninde askerlerin tüfekleriyle gösteri yapmaları, bir helikopterin şeref tribününü selamlaması planlanıyor. 30 Ağustos resepsiyonu da ilk kez Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda verilecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre, milli bayramları kutlama yönetmeliği 5 Mayıs 2012 tarihinde değiştirildi ve ‘Başkomutan’ sıfatıyla 30 Ağustos törenlerinin Cumhurbaşkanı’nın himayesinde kutlanması kararı alındı. Erdoğan da geçen yıl seçilmesinin hemen ardından Çankaya Köşkü’nde 30 Ağustos resepsiyonunda ev sahipliği yapmıştı. Yaklaşık 3 bin 500 konuğun katıldığı resepsiyonda Erdoğan, 1 saat 40 dakika süreyle konuklarını karşılamıştı.

Tüfekli gösteri

Bu yıl ise resepsiyon, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda verilecek. Resepsiyon hazırlıklarının yanı sıra davetli listesi üzerindeki çalışmalar da sürüyor. Erdoğan’ın, bu yıl törenlerin daha görkemli olması isteğini ilgililere ilettiği ve hazırlıkların da buna göre başlatıldığı öğrenildi. Eski hipodromdaki devletin zirvesinin de katılacağı kutlama programına, geçen yıllardakinden farklı bazı etkinlikler konuldu. Bunlar arasında en dikkat çekeni ise Genelkurmay’ın hazırlığı oldu. Askerlerin bu yıl geçit töreni sırasında şeref tribününün önüne geldiğinde, müzik eşliğinde tüfekleriyle bir gösteri yapacakları bildirildi. Türk yıldızları yine jetlerle gösterilerini sunacak. Bu yıl ilk kez bir helikopterin ise şeref tribünü önünde alçalarak, devlet erkanını selamlaması programa eklendi. Bu yıl törenler sırasında 5 dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça) çeviri de yapılacak.