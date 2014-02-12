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Erdoğan'dan 'üç dönem sınırlaması kalkabilir' sinyali

Başbakan Erdoğan'ın Al Jazeera'ya verdiği röportajda AKP tüzüğünde yer alan 3 dönem şartına ilişkin, Genel Kurul'da değişebilir sözleri sınırlamanın kaldırlabileceğine işaret olarak yorumlandı

12 Şubat 2014 13:51

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, milletvekilliğini 3 dönemle sınırlayan AKP tüzüğündeki düzenlemenin, ancak Genel Kurul’da değişebileceğini söylemesi, bu yönde bir değişikliğe açık kapı bıraktığı yorumlarına yol açtı.

Erdoğan, Al Jaazera’ye verdiği mülakatta, 3 dönem kuralı için şunları söyledi:

“Partimizdeki kuruluşta aldığımız prensip kararı üç dönem arka arkaya milletvekili olan bir dönem ara vermek durumundadır. Ondan sonra tekrar aday olabilir. Bu şu anda bizim partimizde geçerlidir. Bu kararı değiştirebilecek merci de partimizin genel kuruludur. Başka bir merci de bunu değiştirmez. Ben kendim böyle bir teklifi asla getirmem.”

Erdoğan’ın bu sözleri, kendisi böyle bir teklif getirmese de Genel Kurul’un  kabulü halinde kuralın değişmesine karşı çıkmayacağı iddialarına yol açtı.

 

AKP tüzüğü ne diyor?

 

AKP tüzüğünün 132'inci maddesine göre, AKP listelerinden aday gösterilip seçilmiş olan belediye başkanları ve milletvekilleri, en fazla üç dönem aday gösterilebilir.

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