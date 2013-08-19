Erdoğan'dan 28 Şubat talimatlarını bitiren imza

28 Şubat sürecinde alınan kararların Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan bir belgeyle yürürlükten kaldırıldığı ortaya çıktı. 'Gizli' ibaresini taşıyan 14 Aralık 2010 tarihli belgede, 28 Şubat döneminin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantılarında alınan kararlar ile "Başbakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından, genelge, tamim, eylem planı, yönerge, talimat, olur, direktif ve diğer adlar altında yürürlüğe konulan her türlü işlem ve düzenlemeler yürürlükten kaldırıldığı" belrtildi.

Ahmet Fatih Erturan'ın Star gazetesindeki konuyla ilgili haberi şöyle:

28 Şubat postmodern askeri darbesi sonucu alınan tüm kararların Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın tek imzasıyla ortadan kaldırıldığı ortaya çıktı. Başbakan Erdoğan’ın imzasıyla gönderilen ‘Gizli’ ibareli belge ve ekli dosyada 28 Şubat döneminin Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantılarında alınan kararları ve dönemin başbakanlarının imzaladıkları ve bu konuda kararlara uyulması yönünde gerekli devlet birimlerine kendi imzalarıyla gönderdikleri genelgelerin, emirlerin, talimatların ve her türlü eylem planının yürürlükten kaldırıldığı bildirildi. Dosyada dönemin başbakanlarının yürürlükten kaldırılan talimatları da tek tek eklendi.

‘Bin yıl sürecek’ denilmişti

28 Şubat 1997 tarihindeki askeri darbenin ardından MGK toplantılarında alınan kararlarla milyonlarca insan kamu kurumlarında mağdur olurken, eğitim sistemine de büyük darbe vuruldu. Dönemin başbakanları ve başbakan yardımcıları MGK metinleri gereği zincirleme genelge, talimat ve eylem planları yayınladılar. Bu doğrultuda; 8 yıllık kesintisiz eğitim getirilerek imam hatip ve meslek okullarının ortaokul kısımları tamamen kapatıldı ve bu okulların lise bölümlerinde okuyan öğrencilere üniversiteye giriş sınavlarında katsayı uygulaması getirildi. Üniversitede başörtülü öğrencilerin eğitimi yasaklandı. Memurlara kılık kıyafet yönetmeliği getirilerek başörtülü memurlar işlerinden atıldı veya istifaya zorlandı. Kur’an kursları kapatılırken çocuğunu kendi rızasıyla kursa göndermesi velinin inisiyatifinden alınarak Kur’an öğrenme yaşı 18’e çıkarıldı.

Bu uygulamalar sonrası dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı’dan sonra göreve gelen Hüseyin Kıvrıkoğlu “28 Şubat bin yıl sürecek” dedi.

Süreç bir imza ile bitti

Başbakan Erdoğan, tüm bu uygulamalara yol açan süreci bitirecek imzayı attı. Erdoğan imzalı belgelerdeki detaylar şunlar: 28 Şubat ve sonrasında gelen bütün Başbakanlar ve Başbakan yardımcıları MGK Kararlarının uygulanması için genelgeler yayınlarken Erdoğan’ın 2002’de Başbakan olmasından sonra bu genelgelerin kesildiği dikkat çekiyor. Ardından Erdoğan, 14 Aralık 2010’da İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği ‘Gizli’ ibareli dosyada MGK toplantılarında alınan kararları gönderilen genelgeleri iptal eden imzayı atıyor.

'Yürürlükten kaldırılmıştır'

Başbakan Erdoğan, 14 Aralık 2010’da İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği ‘Gizli’ ibareli dosyada MGK toplantılarında alınan kararları ve dönemin başbakanlarının imzaladığı genelgeleri dosyada göstererek şöyle yazdığı görülüyor: “Ekli listede belirtilen genelge ve talimatlar ile bunlarla ilişkili olarak Başbakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından, genelge, tamim, eylem planı, yönerge, talimat, olur, direktif ve diğer adlar altında yürürlüğe konulan her türlü işlem ve düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.”

İmza: R. Tayyip ERDOĞAN - BAŞBAKAN