Erdoğan'dan '28 Şubat' mesajı: Sivil kanat da bedelini ödesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davasında sıranın sivil kanada geldiğini belirterek, "Sendikalar, medya, iş dünyası. O dönem ‘beşli çete’ mi ne diyorlardı? O süreçte neler yapıldığını benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama bunlara hiç mi hiç dokunulmadı şu ana kadar. Tamamen es geçildi. Şimdi muhtemelen bunlar da gündeme gelecektir" dedi.

Senagal dönüşünce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, arzularının adaletin tecelli etmesi olduğunu vurgulayarak, "Savcının dediğiniz türden bir yaklaşım göstermesi, dosyalarda bazı şeylerin öne çıktığını gösteriyor. Dosyalar okunurken gözden kaçmış olanlar veya görülmek istenmemiş unsurlar herhalde öne çıkıyor. Şimdi muhtemelen bunlar da gündeme gelecektir. Bizim tek arzumuz, adaletin tecelli etmesidir" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

O zaman verilmiş kararlarla mağdur oldukları için haklarını arayan insanlar var. Bedel ödemesi gerekenler buyursunlar bedelini ödesinler. O süreçte, köşelerinden çok rahat indirenler, bindirenler vardı. Bizim muhtarlığımıza kadar uğraşanlar vardı. Biz adaletin tecellisinden başka bir şey istemiyoruz. Nitekim hak geç de olsa tecelldir"

Erdoğan'ın "beşli çete" dediği kimler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Şubat dönemine ilişkin olarak "beşli çeteler" olarak adlandırdığı kuruluşlar şunlar:

- Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu (TİSK)

- Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK)

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK- İŞ

-Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)