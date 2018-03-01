T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan'dan '28 Şubat' mesajı: Sivil kanat da bedelini ödesin

"Tek arzumuz adaletin tecelli etmesidir"

01 Mart 2018 14:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davasında sıranın sivil kanada geldiğini belirterek, "Sendikalar, medya, iş dünyası. O dönem ‘beşli çete’ mi ne diyorlardı? O süreçte neler yapıldığını benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama bunlara hiç mi hiç dokunulmadı şu ana kadar. Tamamen es geçildi. Şimdi muhtemelen bunlar da gündeme gelecektir" dedi.

Senagal dönüşünce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, arzularının adaletin tecelli etmesi olduğunu vurgulayarak, "Savcının dediğiniz türden bir yaklaşım göstermesi, dosyalarda bazı şeylerin öne çıktığını gösteriyor. Dosyalar okunurken gözden kaçmış olanlar veya görülmek istenmemiş unsurlar herhalde öne çıkıyor. Şimdi muhtemelen bunlar da gündeme gelecektir. Bizim tek arzumuz, adaletin tecelli etmesidir" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

O zaman verilmiş kararlarla mağdur oldukları için haklarını arayan insanlar var. Bedel ödemesi gerekenler buyursunlar bedelini ödesinler. O süreçte, köşelerinden çok rahat indirenler, bindirenler vardı. Bizim muhtarlığımıza kadar uğraşanlar vardı. Biz adaletin tecellisinden başka bir şey istemiyoruz. Nitekim hak geç de olsa tecelldir"

Erdoğan'ın "beşli çete" dediği kimler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Şubat dönemine ilişkin olarak "beşli çeteler" olarak adlandırdığı kuruluşlar şunlar:

- Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu (TİSK)

- Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK)

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

- Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK- İŞ

-Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)

 

ETİKETLER

Recep Tayyip Erdoğan28 şubat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24