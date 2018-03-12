Erdoğan'dan 23 milyon eve mektup

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 21 Mart'ta Beştepe'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan katılımıyla 'Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim' sloganıyla yeni bir ağaçlandırma seferberliği başlatacaklarını duyurdu. Eroğlu, daha yeşil bir Türkiye için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı mektubun bakanlık tarafından 23 milyon haneye yollanacağını açıkladı.

Daha yeşil bir Türkiye seferberliği için 23 milyon mektup için kullanacak kağıt miktarı eleştirilere nedene oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Güya çevreyi koruma duyarlılığı göstermek için proje başlatıyorlar. Başlattıkları proje bile yeni bir çevre katliamına yol açacak" diyerek duruma tepki gösterdi. Mektup yollama fikrinden vazgeçilmesi için çağrı yapan Yarkadaş, "Bakanlıkta bu basit gerçeği görecek tek bir kişinin bile olmaması, AKP'nin Türkiye'yi yönetemediğinin göstergesidir" dedi.

Twitter'dan "Bu mektup TRT’de okunsa olmaz mı?" diye soran Gazeteci İsmail Saymaz "Hem milyonlarca mektup ve zarf için yüzlerce ağaç kesilecek, hem de devlet bütçesi kullanılacak" açıklamasında bulundu.

İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü, Altun Çıray "Milletin cebinden başkanlık kampanyası" yorumunda bulundu.

Ortalama bir ağaçtan 73 kâğıt elde ediliyor, Erdoğan'ın 23 milyon haneye göndereciği mektup için ise yaklaşık 315 ağacın kesilmesi gerekiyor.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağaçlandırmaya çok önem verdiğini söyledi. Bakan olduğu ilk gün Erdoğan'ın kendisine dünya çapında ağaçlandırma seferberliği başlatması için talimat verdiğini belirten Eroğlu, 2007'de başlattıkları ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturduklarını, 2011'de dikilen fidan sayısının toplam 4 milyara ulaştığını ifade etti.

Geçen yıl yaklaşık 300 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyleyen Eroğlu, yaptıkları her merasimde vatandaşlara ücretsiz fidan dağıttıklarını, vatandaşların kendi diktikleri fidanlara sahip çıktığını vurguladı. Eroğlu, "Pek çok ülkede orman varlığı azalıyor ama Türkiye'de orman varlığı artıyor. Bu tapuyla sabit" dedi.

AKP hükümeti döneminde orman alanlarının 15 milyon dekar arttığına dikkati çeken Eroğlu, odun servetinin de yüzde 33'e yükseldiğini söyledi.

"Daha yeşil bir Türkiye'yi birlikte inşa edilim"

21 Mart'ın Dünya Ormancılık Günü olduğunu hatırlatan Eroğlu, 'Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim' sloganıyla yeni bir ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını duyurdu.

Eroğlu, konuyla ilgili bir eylem planı hazırladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yeni bir ağaçlandırma seferberliğini 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlatacağız. Ayrıca İstanbul'da tamamladığımız, Central Park'ın 4 katı büyüklüğündeki Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı açılışını canlı bağlantı ile gerçekleştireceğiz. Program çerçevesinde, Türkiye geneli ve o il ile alakalı Bakanlığımızın yatırımlarını ihtiva eden bir broşür, tohum ve Sayın Cumhurbaşkanımızın mektubunu posta yoluyla takriben 23 milyon hanedeki vatandaşlarımıza bir zarf içerisinde ulaştıracağız. İlk mektup Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından merasim esnasında postaya verilecek."

Mektupların PTT tarafından ulaştırılacağını kaydeden Eroğlu, zarfın içinde yer alan broşürlerde vatandaşların taleplerini, tavsiyelerini, tenkitlerini ulaştırabilecekleri iletişim bilgilerinin olduğunu da sözlerine ekledi.