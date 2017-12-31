Erdoğan'dan '2019' göndermeli yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajı yayınladı. 2019'da yapılacak seçimlerin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, yayınladığı yeni yıl mesajında, "devlet-millet tam bir dayanışma içerisinde karşımıza çıkabilecek yeni sıkıntılara hazırlıklı olmak için gece, gündüz çalışmayı sürdüreceğiz" ifadesi yer aldı.

Erdoğan, mesajında ayrıca, "İş dünyamızla birlikte geçtiğimiz yıl mevcut çalışanların üzerine artı 1 olarak başlattığımız istihdam seferberliğini önümüzdeki yıl mevcut çalışanların üzerine artı 2 olarak sürdürme kararı aldık. İnşallah işsizliği ülkemizin gündeminden tamamen çıkartana kadar durmayacak, bu çalışmaları devam ettireceğiz" dedi.

Terör konusunda da değinen Erdoğan, "FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusunda çok önemli adımları attığımız 2017 yılında özellikle ekonomi alanında ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldık. Hamdolsun milletimizin feraseti, hükümetimizin dirayeti ve dostlarımızın desteğiyle tüm bu saldırıları akamete uğrattık" diye knouştu.

"2019 yılının mart ayında yapılacak mahalli seçimlerle aynı yılın kasım ayında yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri, ülkemizin geleceği bakımından kritik öneme sahiptir." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tüm vatandaşlarımdan ülkemizin ve milletimizin geleceği için heyecanı, hedefi, projesi, enerjisi olan kadrolara sahip çıkmalarını, onlara yol göstermelerini bekliyorum. Bu kritik süreçte kışkırtmalara karşı uyanık olmalı, siyasi hesaplar uğruna bizi birbirimize düşürmek isteyenlere asla fırsat vermemeliyiz."

"Gece, gündüz çaloşmayı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki yıl gerek içeride gerekse dışarıda yine çok önemli gelişmelerin bizi beklediğini biliyoruz. Her alanda ülkemizi güçlendirerek, devlet-millet tam bir dayanışma içerisinde karşımıza çıkabilecek yeni sıkıntılara hazırlıklı olmak için gece, gündüz çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

"Kudüs meselesi yeni bir imtihan haline dönmüştür"

"Kudüs meselesi, ülkemiz ve bölgemizle birlikte dünyanın her köşesindeki Müslümanlar ve mazlumlar için yeni bir imtihan haline dönüşmüştür" ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Amerika'nın attığı adım, İsrail dışında hiçbir ülkeden makes bulmamış, tam tersine, Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak ilan edilmesiyle hayırlı bir gelişmenin kapılarını aralamıştır. Tüm milletime, bu konuda gösterdikleri dik duruş ve ortaya koydukları samimi tavır için şükranlarımı sunuyorum."