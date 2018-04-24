Erdoğan'dan 1915 mesajı: Osmanlı Ermenilerini saygıyla yâd ediyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Nisan 1915 'Ermeni Katliamı'nın yıldönümünde Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde yapılan ayine bir taziye mesajı gönderdi. Erdoğan "Hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad ediyor, çocuklarına ve torunlarına taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Aram Ateşyan'a hitapla başlayan mesajda, "Birinci Dünya Savaşı’nın zor ve sıkıntı şartlarında vefat eden Osmanlı Ermenilerini anmak üzere bugün İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nin çatısı altında toplanmış bulunuyorsunuz. Hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad ediyor çocuklarına ve torunlarına içten taziyelerimi sunuyorum" denildi.

Erdoğan mesajında, "Sizlerden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere fırsat vermemenizi istirham ediyorum" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kumkapı Kilisesi'ndeki ayinde de okunan mesajı şöyle:

"Sayın Aram Ateşyan



Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili



Çok değerli Ermeni vatandaşlarım



Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.



Birinci Dünya Savaşı’nın zor ve sıkıntı şartlarında vefat eden Osmanlı Ermenilerini anmak üzere bugün İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nin çatısı altında toplanmış bulunuyorsunuz.



Hayatlarını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla yad ediyor çocuklarına ve torunlarına içten taziyelerimi sunuyorum.



Bu vesileyle aynı dönemde salgın hastalıklar, göçler, savaş ve çatışmalar sebebiyle yitirdiğimiz milyonlarca Osmanlı vatandaşına da Cenab- ı Allah’tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum.



Biz tarih boyunca acıları ayrıştıran, birbiriyle yarıştıran değil, daima paylaşan bir millet olduk.



Kendi topraklarımızda yaşayan insanlarımızın yanı sıra Endülüs’ten Afrika’ya, Güney Asya’dan Avrupa’ya kadar başı düşen herkesin yardımına koştuk.



Bunu yaparken de hiç kimsenin inancına, diline, dinine, etnik ve kültürel aidiyetine bakmadık.



Bugün de ülke olarak bu mirasımızı muhafaza ederek, kardeşliği, empatiyi, barışı ve huzuru güçlendirmeye çalışıyoruz.



Ermeni vatandaşlarımızın tarihte yaşadığı acılara ortak olmak, bu acıları paylaşmak, Türk milletinin vicdani ve ahlaki duruşunun bir gereğidir.



İnşallah önümüzdeki dönemde de sizlerin acılarınıza ortak olmaya, sıkıntı ve sorunlarınıza çözüm bulmaya devam edeceğiz.



Ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancından, dininden ve meşrebinden dolayı farklı muamele görmesine müsaade etmeyeceğiz.



Ermeni vatandaşlarımızın da kültürümüze, beşeri, siyasi ve ticari hayatımıza yaptıkları katkıları artırarak sürdüreceklerine inanıyorum.



Sizlerden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak geçmişimizi çarpıtarak tarihten kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül edenlere fırsat vermemenizi istirham ediyorum.



Bu düşüncelerle Birinci Dünya Savaşı’nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini tekrar saygıyla yad ediyorum.

Anma merasimine iştirak eden tam vatandaşlarıma selam ve hürmetlerimi sunuyorum."