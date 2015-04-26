Erdoğan'dan 1915 açıklaması: Erivan'a iki devlet başkanı gitti, hamdolsun bize 20 tane geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1915 olaylarının 100. yıl dönümü için Ermenistan’a giden devlet başkanları ile Çanakkale Savaşı’nın anması için Türkiye’ye gelenlerin sayısını karşılaştırdı. Erivan’daki törene katılan devlet başkanı sayısının az olduğunu söyleyen Erdoğan "Oraya iki başkan gitti, hamdolsun bize 20 tane devlet başkanı geldi" dedi. Erdoğan’ın bu açıklamasına karşın Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sitesinde Çanakkala’deki anma törenine 16 devlet başkanının katıldığı belirtildi.

"Biz isterdik ki sayın Putin, Holland Ermenistan’a gitmesin" diyen Erdoğan, " Biz Çanakkale’de Ermenistan’a yönelik bir cevap vermedik ki, adım atmadık" ifadesini kullandı.

Erdoğan, 23'üncü MÜSİAD Olağan Genel Kurulu toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD genel kurulunda muhalefetin seçim vaatlerini eleştirdi.

‘Müdahale etmeye mecburuz’

Erdoğan, "Ben herhangi bir partinin genel başkanı değilim ancak sorumluluk makamında olan bir cumhurbaşkanıyım.

Gördüğüm yanlışlar varsa bunları da uyarma gibi bir görevim var. Tarafsızlığım bunu gerektirir. Bakıyorsunuz ortada bir cinayet var. Müdahale etmeye mecburuz" dedi.

‘Ben gökten zembille inmedim’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben bütün siyasi partilere eşit mesafedeyim. Onu bir kenara koyalım. Ben gökten zembille, paraşütle inmedim. Cumhurbaşkanlığından önce bu ülkede 12 yıl Başbakanlık yaptım. Ülkemizde şu an gerçekleştirilen ekonomik, siyasi, kültürel programların imzam var, emeğim var, katkım var " diye konuştu.

‘Sorumsuzluklarının ürünü olarak görüyorum’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçim sürecinde bu şekilde ortaya saçılan vaatlerin nasıl olsa iktidara gelemeyeceğini bilenlerin sorumsuzluklarının ürünü olarak görüyorum. Sırtlarında yumurta küfesi olmadığı için akıllarına düşeni, ağızlarına geleni vaat diye ifade ediyorlar. Birisi çıkıyor 1.500 diyor birisi 1.600 diyor, birisi de 5 bin ... Eğer bu vaatlere oy verilecekse 5 bin'e oy vermek lazım. Böyle birşeyin olması mümkün mü?" ifadesini konuştu.

Erdoğan, "Vaatlerine bakıyoruz herkese bol keseden dağıtıyorlar" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

'Hepsi belgeli'

Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi: Tarihlerindeki lekeleri bir bir temizlemeye davet ediyorum. Bu konuda en son söz söyleyecek ülkelerden biri Almanya, Rusya, Fransa... Almanya'nın yol açtığı iki dünya savaşında yaşananlar ortada Cumhurbaşkanının böyle bir tavır sergilemesi anlaşılır şey değil Rusya’nın 1917’den beri kendi topraklarından hayatını kaybeden milyonlarca insanlar var Fransa'da aynı, kötü sicili tüm dünyanın malumu… Hepsi belgeli. Bizi eleştirenler önce kendi geçmişlerindeki kanlı izlerin hesabını vermek zorudadır.

‘Oraya 2 başkan gitti...’

Biz isterdik ki sayın Putin, Holland Ermenistan’a gitmesin Çanakkale Ermenistan’a yönelik bir cevap vermedik ki, adım atmadık. Oraya iki başkan gitti, hamdolsun bize 20 tane devlet başkanı geldi

Eyy Avrupa Birliği bize akıl verme, kendine sakla!’ Arşivleriniz açın diyorsunuz! Biz 15 yıldır hazır oldupğumuzu söylüyoruz Bunların dilleri var konuşamıyor, kulakları var duymuyorlar.

‘Biz arşivlerimizi açmaya hazırız’

- Biz arşivlerimizi açmaya hazırız

- Biz yüzleşmekse biz yüzleşmeye hazırız, biz rahatız

- Üçüncü ülkelerin arşivleri varsa onlar da arşivlerini açsınlar

- Bundan sonraki süreç çok farklı olacak söyleyeyim

- Biz hiçbir zaman savunmada olmayacağız