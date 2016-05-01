Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.

"İşçi ve emekçikardeşlerimizin, tüm dünyada birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü' tebrik ediyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan'ın 1 Mayıs mesajı şöyle:

"Çalışanların hak ettiklerini kazanmalarına görevim boyunca öncelik verdim"

"Emekleri ve alın terleriyle, ülkemizin ilerlemesinde ve refah düzeyinin yükselmesinde önemli pay sahibi olan işçi ve emekçilerimizin, haklarını ararken gösterecekleri demokratik ve barışçı tavır, demokrasimizin gelişmesi bakımından da büyük önem taşımaktadır. Çalışanlarımızın sorunlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları, emeklerinin tam karşılığını almaları, bulunduğum tüm görevlerde önem ve öncelik verdiğim konular arasında yer almıştır."

"Sorunların diyalog ile çözüleceğine inanıyorum"





"Çalışma hayatıyla ilgili mevcut sorunların da, emekçilerimiz, sendikalarımız, işverenlerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz arasında karşılıklı diyalog ve uzlaşma yöntemiyle çözülebileceğine inanıyorum.

Bu anlayışın tüm kesimlerce benimsenmesi, çalışanlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında mesafe alınmasının kolaylaşmasını da beraberinde getirecektir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün barış ve kardeşliğin egemen olduğu, provokasyonlardan uzak, bir bayram havasında kutlanması temennisiyle, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."