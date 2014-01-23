'Erdoğan'a yolsuzluğu sorduk, icraatlarını anlattı'

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Eşbaşkanı Daniel Cohn-Bendit, Brüksel'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını açıkladı. Bendit, görüşmeye ilişkin, "Kendisine yolsuzluk soruşturmasını sorduk. Yüzde 4'lük büyüme olduğunu, okullar inşa edildiğini, çevrecilikle ilgili karnesinin geçmiş hükümetlerle kıyaslandığında en iyisi olduğunu söyledi. Kısacası Erdoğan, ekonomisi büyüyen bir ülkede yolsuzluk olmayacağını söyledi” dedi.

Bendit, Erdoğan'ın bu sözlerine karşılık olarak Çin örneğini vermesine ilişkin, "Ben kendisine Çin örneğini hatırlattım. Ama anlamazlıktan geldi" dedi.

Bendit, Hitler'in de seçimlerle başa geldiğini hatırlatması üzerine toplantıdaki gerilimin yükseldiğini, Erdoğan'ın karşılık olarak, "Halk benim!... Halk benim yanımda. Halkım uluslararası komplonun kurbanı…" dediğini söyledi.

AP Yeşiller Grubu Eşbaşkanı Daniel Cohn-Bendit, AP vekilleriyle Başbakan Erdoğan’ın görüşmesini Fransız Europe 1 radyosuna mizahi bir dille anlattı.Bendit'in açıklamaları şöyle:

'Erdoğan kendisinden şüphe etmiyor'

Erdoğan'ın "hiçbir zaman kendisinden şüphe etmeyen" bir lider olduğunu söyleyen Cohn-Bendit, Başbakan’ın yolsuzluk konusundaki soruları yolsuzluktan bahsetmeden nasıl cevapladığını şöyle anlattı: "Kendisine yolsuzluk soruşturmasını sorduk. Yüzde 4'lük büyüme olduğunu, okullar inşa edildiğini, çevrecilikle ilgili karnesinin geçmiş hükümetlerle kıyaslandığında en iyisi olduğunu söyledi. Kısacası Erdoğan, ekonomisi büyüyen bir ülkede yolsuzluk olmayacağını söyledi.”

Başbakan Çin örneğini duymazlıktan gelmiş

Erdoğan’ın “icraat propagandası” üzerine Daniel Cohn-Bendit kendisini tutamayarak araya girmiş ve Başbakan’ın “ekonomisi büyüyen bir ülkede yolsuzluk olmayacağı” iddiasına karşılık Çin örneğini vermiş.

AP Yeşiller Grubu Eşbaşkanı Daniel Cohn-Bendit, Başbakan’ın "Çin örneği" karşısındaki ilginç tavrını şöyle anlattı: “Ben kendisine Çin örneğini hatırlattım. Ama anlamazlıktan geldi!"

Bendit'e göre Erdoğan, binlerce polisi 'birkaç yüz polis' yapmış

Cohn-Bendit, Erdoğan'ın Avrupalı parlamenterlerin polis ve yargıdaki tasfiyelere ilişkin sorularına ise "Benim parlamentom, benim meclis çoğunluğum yasama hakkına sahiptir. 240 bin polisten birkaç yüz tanesini değiştirdik. Burada problem nerede?" şeklinde cevapladığını savundu.

Başbakan Erdoğan'la Mısır'da yaşanan darbeyle ilgili olarak da tartıştıklarını belirten Cohn-Bendit, "Erdoğan, Mısır'daki darbeyi AB'nin kınamamasını eleştirdi. Ben de ona Mısır'da yaşananın darbe olduğu konusunda hak verdiğimi; ancak kendisinin de Müslüman Kardeşler’in hatalarını hiç eleştirmediğini söyledim.” dedi.

Tansiyon yükselince Erdoğan, 'uluslararası komplo' demiş

Başbakan Erdoğan bunun üzerine Müslüman Kardeşler’in yüzde 50 oyla geldiğini, ordunun adayının oy alamadığını söylemiş.

Cohn-Bendit’in Erdoğan’a cevabı AP’de tansiyonu zirveye çıkarmış: “Kendisine Hitler'in de meşru seçimlerle iktidara geldiğini hatırlattım. Bu noktada tansiyon çok arttı. Galiba haddimi aşmıştım. Bana şöyle cevap verdi: ‘Halk benim!... Halk benim yanımda. Halkım uluslararası komplonun kurbanı…’ En sonunda, Türkiye'nin AB ile ilişkilerini kesmek istemediğini de belirtti."

Flautre de 'Erdoğan ikna edemedi' demişti

Avrupa Birliği-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Helene Flautre de, Başbakan Erdoğan'ın AP’deki görüşmede sorulara "ikna edici cevaplar veremediğini” vurgulamıştı. Flautre, "Ülkesinde yargı ve emniyette yaşanan dramatik görev değişiklikleriyle ilgili hususi sorularla karşılaştığında, AP vekillerini ikna edici cevaplar veremedi. Erdoğan, tıpkı Gezi olaylarını bertaraf etmek için kullandığı argümanları kullanarak, yolsuzluk soruşturmalarını ülkesindeki istikrarı bozmak isteyen bir ‘dış girişim’ olarak yorumluyor. Yargının yeniden düzenlenmesinin meclisteki çoğunluğun egemenlik alanına girdiğini savunuyor." ifadelerini kullanmıştı.