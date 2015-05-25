Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Kalyon İnşaat, Beykoz Ormanı'na da üniversite yapacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) ormanlık alanı korumak için Beykoz’da 2. derece sit ve orman içi dinlenme alanında kaldığı gerekçesiyle reddettiği konut teklifini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı söz konusu alana özel eğitim tesisleri yapılmasını onaylayarak askıya çıkardı. Söz konusu alanın 3. havalimanı projesini de yürüten Kalyon Gayrimenkul yatırım iştiraki RSY İnşaat tarafından alındığı ortaya çıktı. CHP’li meclis üyesi Hüseyin Sağ imar planı değişikliğine tepki göstererek “Yandaşa peşkeş çekmeye devam” dedi.

Büyükşehir reddetti

Hazal Ocak'ın Cumhuriyet'te yayımlanan haberine göre, İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanı kapsamında kalan Beykoz Elmalı Mahallesi 8 pafta 355 parsel alanına 2013 yılının ocak ayında İBB meclis gündemine konut yapılması teklifi geldi. Teklif raporda söz konusu alanın “Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından Kritik Öneme Sahip Alan”da kaldığı belirtilerek yapılacak her türlü faaliyetin bu özel dokuya zarar vermeyecek düzeyde yapılması ilkesine dikkat çekildi. Söz konusu alanın kuzeyinde özel orman alanı ve güneyinde özel orman alanıyla tarım alanları bulunan toplam 54 bin 566 metrekare büyüklüğünde bir parsel olduğu belirtilerek alanın 38 bin 670 metrekaresinin “doğal ve kırsal karakteri korunacak alanlar”da kaldığı, alanın 15 bin 896 metrekaresine de bölge halkı için “parklar ve dinlenme alanları” olarak önerildiği vurgulandı. Raporda alanda tarımsal faaliyetlerin sürdürülebileceği veya mevcut ağaç ve ağaçlık alanların korunması kaydıyla ağaçlandırma, bitkilendirme, bağcılık, hobi bahçeleri, fidan yetiştiriciliği yapılabileceği ifade edildi. Ayrıca raporda konut teklifinde istenen yapılaşma koşullarının çevre yapılaşma şartlarına göre çok yüksek olduğu belirtilerek teklif reddedildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayladı

İBB’nin teklifi reddetmesinden 2 yıl sonra 3. havalimanı projesini de yürüten Kalyon Gayrimenkul yatırım iştiraki RSY İnşaat aynı parsel ve yakındaki 356 No’lu parseli “özel eğitim tesisleri alanı” olarak ilan edilmesini talep etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı geçtiğimiz perşembe günü Beykoz Dereseki Mahallesi 8 pafta 355 ve 356 sayılı parsellere ilişkin imar planı değişikliğini askıya çıkararak özel eğitim tesisleri yapılacağını duyurdu. Askıya çıkan planın notlarında söz konusu alanın İstanbul Kuzey Kesimi Karadeniz Kuşağı Doğal Sit Alanı içerisinde yer aldığı belirtilerek en çok 4 kat yapılaşma izniyle özel tesis alanı içerisinde her türlü eğitim binaları, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, anaokulu, kreş, laboratuvar, konferans salonu, yurt ve misafirhane yapılabileceği ifade edildi. Plan notlarında planlama alanının Elmalı Mahallesi yoluna cepheli en az 200 metrekare tabanlı mescit de yapılacağına yer verildi. Notlarda Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu uygun görüşü doğrultusunda belediyesince onaylanacak avan projeye göre binalar arası mesafenin, blok şekillerinin ve binaların bodrum katlarının emsale dahil olup olmayacağının belirleneceği ifade edildi. Plan notlarında son olarak otopark ihtiyacının parsel üzerinden karşılanacağını kaydedildi.

Bakanlık tarafından yapılan plan değişikliğine 19 Haziran’a kadar itiraz edilebilecek.

Aldığı ihaleler 100 milyarTL’ye yaklaştı

25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk Operasyonu’nda adı geçen Kalyon Şirketler Grubu’nun eski Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kalyoncu, 2008 yılında öldü. Kalyoncu, yakın tarihin önemli liderleriyle olan yakınlığıyla da biliniyordu. Turgut Özal ile de yakın dostluğu bulunan Kalyoncu, Milli Görüş hareketinde patlak veren “yenilikçi-gelenekçi” saflaşmasında da “yenilikçiler” tarafında yer aldı. Erbakan’a, “değiş” diyen isimler arasında da bulunan Kalyoncu’nun, yenilikçi hareketten doğan AKP’nin lideri Başbakan Tayyip Erdoğan ile de geçmişe dayanan yakın dostluğu bulunuyordu. Hasan Kalyoncu’nun AKP yönetimiyle yakınlığı, oğlu Ömer Faruk Kalyoncu’nun İstanbul’daki nikah törenine de yansımıştı.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, dönemin TBMM Başkanı Bülent Arınç ile birlikte nikâh şahitliği yaptığı Grand Cevahir Oteli’ndeki bu nikâh töreninde, dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün de aralarında yer aldığı 11 bakan hazır bulunmuştu. Grubun şu anki yönetim kurulu başkanlığını Orhan Cemal Kalyoncu yürütüyor.

25 Aralık 2013’te de başlatılan ikinci dalga yolsuzluk soruşturması sırasında şirketin Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Kalyoncu’nun mal varlıklarına tedbir konulmuş, tedbir kararı 14 Ocak’ta savcılar tarafından kaldırılmıştı. Son dönemin en dikkat çeken inşaat firmaları arasında yer alan Kalyon Grubun’nun, son yıllarda aldığı işlerin toplam büyüklüğü 100 milyar TL’ye yaklaştığı belirtiliyor. İstanbul’un 3. Havalimanını yapacak konsorsiyumu oluşturan şirketlerden biri olan grup, büyük protesto ve tartışmalara neden olan Taksim Yayalaştırma Projesi’nde de yer alıyor.

Grup ayrıca, KKTC içmesuyu projesinden, İstanbul Finanskent projesine kadar geniş bir alanda kazandığı ihalelerle dikkat çekiyor. Kalyon Grup, Ekim ayında gerçekleşen İstanbul Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro ihalesini de 849 milyon TL’lik teklifi ile kazanan konsorsiyum içinde yer aldı. Son olarak Sabah ve ATV’yi alarak bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Kalyon Grup, AKP döneminde yükselişe geçen şirketler sıralamasında üst sıralarda yer alıyor.

Çevre katliamı

Plan değişikliği kararına itiraz eden CHP’li meclis üyesi Hüseyin Sağ İBB’de reddedilen teklifte yer alan parselle bakanlık tarafından askıya çıkarılan imar planı tadilatının aynı yer olduğunu, parsellerin önceden Elmalı Mahallesi’ne bağlı olduğunu söyledi. Sağ, İBB’nin ormanları korumak için yapılaşma teklifini reddettiğini belirterek şöyle konuştu: “Bakanlıksa çevreyi katleden bir plan değişikliğini hayata geçiriyor. Bu firmaya bakanlık tarafından yapılan kaçıncı plan değişikliği?”