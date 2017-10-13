"Erdoğan'a yakın 283 kişinin ABD'ye girişi yasaklanabilir"

Gazeteci Nevzat Çiçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakın 283 kişinin ABD'ye girişinin yasaklanabileceğini iddia etti. Çiçek, iş dünyasından bazı isimlerin bu iddiayı doğruladığını söyledi.

Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın olan 283 kişinin ABD’ye girişinin yasaklanabileceğini öne sürdü. Çiçek, yasak getirilebilecek kişiler arasında eski bakanların da olabileceğini iddia etti.

Çiçek, CNN Türk’te katıldığı Gece Görüşü programında, Türkiye ve ABD arasında, ABD Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un tutuklanmasıyla yaşanan gerginliği değerlendirdi. Çiçek, Erdoğan’a yakın olan ve içinde bazı eski bakanların da olduğu 283 kişinin ABD’ye girişinin yasaklanabileceğini söyledi.

Çiçek, iş dünyasından da bazı insanlara bu liste iddiasını sorduğunu ve “Ne yazık ki doğru” dediklerini söyledi.