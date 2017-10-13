T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Erdoğan'a yakın 283 kişinin ABD'ye girişi yasaklanabilir"

"Yasak getirilebilecek kişiler arasında eski bakanlar da var"

13 Ekim 2017 11:21

Gazeteci Nevzat Çiçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakın 283 kişinin ABD'ye girişinin yasaklanabileceğini iddia etti. Çiçek, iş dünyasından bazı isimlerin bu iddiayı doğruladığını söyledi.

Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın olan 283 kişinin ABD’ye girişinin yasaklanabileceğini öne sürdü. Çiçek, yasak getirilebilecek kişiler arasında eski bakanların da olabileceğini iddia etti.

Çiçek, CNN Türk’te katıldığı Gece Görüşü programında, Türkiye ve ABD arasında, ABD Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un tutuklanmasıyla yaşanan gerginliği değerlendirdi. Çiçek, Erdoğan’a yakın olan ve içinde bazı eski bakanların da olduğu 283 kişinin ABD’ye girişinin yasaklanabileceğini söyledi.

Çiçek, iş dünyasından da bazı insanlara bu liste iddiasını sorduğunu ve “Ne yazık ki doğru” dediklerini söyledi.

ETİKETLER

ErdoğanABDiddiatutuklamabakan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24