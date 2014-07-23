'Erdoğan’a verdiğin oyun fotoğrafıyla gel, 1 yıl ücretsiz eğlen'

Türk gurbetçilerinin en çok yaşadığı ülkelerin başında gelen Almanya’daki bir eğlence mekanı cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilginç bir kampanya başlattı. Bochum’daki Clup Taksim, hazırladığı ve sitesinde de yayınladığı afişlerle Erdoğan’a oy verenlere eğer mühürlü oyun fotoğrafıyla gelirlerse tam bir yıl kulübe ücretsiz girebilmeyi vaadetti.

Türklere ait olan eğlence mekanı, afişine fotoğrafını koyduğu Erdoğan’a hitaben “Avrupa’nın en büyük Türk eğlence merkezi Clup Taksim sizinle gurur duyuyor” yazısı dikkat çekiyor.

CNN Türk’te yer alan habere göre, AKP logosunun da kullanıldığı afişin en altındaki notta “Oyunu ver, resmini çek, bize gel, bir yıllık ücretsiz giriş kartını al.” yazısı görülüyor. Ak Parti'nin muhafazakar yapısıyla bir hayli zıt bir görüntü çizen kulübün bu kampanyasına ilginin nasıl olacağıysa merak konusu.