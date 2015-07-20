Erdoğan'a vekalet edecek isim belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a TBMM Başkanvekili Mehmet Naci Bostancı vekalet edecek.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan vakalet kararına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 41. yıldönümü kutlamaları vesilesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacak. TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'ın da Kıbrıs'taki kutlamalara katılması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı makamına, TBMM Başkanvekili Bostancı vekalet edecek.

Naci Bostancı kimdir?

Naci Bostancı'nın Wikipedia'da yer alan biyografisi şu şekilde:

Naci Bostancı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1980'de mezun olmuştur. Yüksek lisansını ve doktarasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü'nde sosyal değişme kuramları üstüne verdiği tezler ile tamamlamıştır. Türkiye Günlüğü, Birikim gibi dergilerde makaleleri yayınlanan Naci Bostancı halen Zaman gazetesinde haftalık makaleler yazmaktadır. ANAP eski Genel başkanlarından Mesut Yılmaz'a bir müddet siyaset danışmanlığı ve 1989-1991 yılları arasında Kültür Bakanlığı Müşavirliği yapan Naci Bostancı, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Ayhan'ın da baş danışmanı ve basın sözcüsü görevlerini de yürüttü. 1998-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Halka İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanlığı yapmış olan Prof. Dr. Bostancı, Ağustos 2008 itibariyle Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanlığına; 11 Mart 2009'da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına getirilmiştir. 10 Mart 2011'da dekanlık görevinden istifa eden Bostancı, 12 Haziran Seçimleri'nde AKP listesinden Amasya 1. sıra adayı olarak milletvekili seçildi. Türkiye-Kırgızistan Parlamentolararası Dostluk Grubu başkanı, Türkiye-Kazakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu genel sekreteri ve Türkiye-İrlanda Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir. 8 Ocak 2014 tarihinde TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve 1 Eylül 2014 tarihinde ise Adalet ve Kalkınma Partisi grup başkanvekili seçildi. XXV. Dönem Amasya milletvekilidir.

Bostancı, Türkiye'de sosyal değişme ve kimliksel dönüşüm, siyaset tarihi, siyaset bilmi, ikna kuramları, kitle iletişim teorileri, propanganda, ideoloji kuramı, kültürel dönüşüm konularında çalışmaktadır. Bostancı, Işığın Gölgesi adlı siyasi bir roman da kaleme alarak 1980 öncesindeki siyasi ortama kendi dünyasından da kesitler sunarak yaklaşmaktadır.