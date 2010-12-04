-ERDOĞAN'A UZAYA GÖNDERİLEN TÜRK BAYRAĞI ANISINA YAPILAN ROZET HEDİYE EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 04.12.2010 - Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurcan Baç, uzaya gönderdiği Türk bayrağı anısına yapılan rozeti, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etti. Başbakan Erdoğan, Beşiktaş'taki Başbakanlık Çalışma Ofisinde bir araya geldiği rektörlerle toplantının sonunda tek tek tokalaştı. Erdoğan, rektörlere, Başbakanlık tarafından hazırlanan Türk sanat müziği albüm setini hediye etti. Toplantının sonunda, ABD'de uzay araştırmaları yapan NASA'ya bağlı bir merkezde çalıştığı sırada, 1996 yılında uzay mekiği Columbia ile ilk kez uzaya Türk bayrağını gönderen Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurcan Baç, bunun anısına hazırlanan yaka rozetini Başbakan Erdoğan'a hediye etti. Rozeti ceketinin yakasına takan Erdoğan, Türk bayraklı kendi rozetini de Prof. Dr. Baç'a verdi. -REKTÖRLERİN GÖRÜŞLERİ- Mersin Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selahattin Kuru, Başbakanlık Çalışma Ofisinden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, çok faydalı bir toplantı olduğunu belirterek, toplantıda rektörlerin yarıdan fazlasının söz aldığını ve bu nedenle toplantının çok sürdüğünü anlattı. Başbakan Erdoğan'ın herkesi ayrı ayrı yanıtladığını ve konuşulanların hepsini not ettiğini ifade eden Kuru, üniversitelerin birçok sorun ve ihtiyaçları bulunduğunu, rektörlerin de bunları dile getirdiğini söyledi. Kuru, Başbakan Erdoğan, YÖK Başkanı ve üyeleri ile bakanların sorunlara spesifik olarak yanıt verdiklerini ve çözümler getirdiklerini kaydetti. Mevzuat ve bazı bekleyen müracaatlarla ilgili olmak üzere pek çok konuya anında çözüm getirildiğini, bazı konuların da ilgili bakanlıklara ve YÖK'e havale edildiğini anlatan Kuru, türban ve YÖK'ün yeniden yapılandırılması gibi siyasi konuların değil, daha teknik olan ihtiyaç ve sorunların ele alındığını belirtti. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yalçın Karayağız da toplantının son derece olumlu ve başarılı geçtiğini ifade ederek, ''Gerçekten bütün üniversitelerin beraber ve birlikte hareket etme fikri, Başbakan'ın isteği doğrultusunda ve bütünleşen bir şekilde kendini ortaya koymuştur'' dedi. Üniversitelerin önümüzdeki yıllarda çok başka dinamikleri hayata geçireceklerine inandığını vurgulayan Karayağız, gelecek zamanlarda eğitim kurumlarının çok olumlu noktalara varacağını söyledi. Karayağız, toplantıda ülke meselelerinin yanı sıra üniversitelerin potansiyel sorunlarının masaya yatırıldığını, bu görüşmeler yapılırken, çözüm yollarının ne şekilde olacağının da üniversitelerin kendi yapıları itibarıyla ortaya konulduğunu kaydetti. Yeniyüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akile Gürsoy da toplantıda 40'tan fazla rektörün söz aldığını ve üniversitelerin sorunlarının konuşulduğunu, Başbakan ve bakanların da bunları not aldıklarını ve sorulara yanıt verdiklerini anlattı. Gürsoy, toplantıda başörtüsü sorununun konuşulmadığını belirtti. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu ise Başbakan Erdoğan'ın üniversitelerin sorunlarını toplantıya katılan bakanlar ve YÖK üyeleriyle birlikte dinleyerek değerlendirdiğini, yardımcı olabileceği hususlarda da yardımcı olduğunu söyledi. ''Öğrenci protestoları toplantıya yansıdı mı?'' sorusu üzerine Şerifoğlu, ''Haberimiz yok'' dedi.