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Dünya

Erdoğan'a ucube benzetmesi

Geert Wilders, İslam'a ve Türkiye'ye hakaretler yağdırırken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan, “ucube” diye söz etti

06 Mart 2010 02:00

T24 - Geert Wilders, İslam'a ve Türkiye'ye hakaretler yağdırırken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan, “ucube” diye söz etti


Kendi yapımı Fitne filminin gösterimi için dün Londra’ya giden Hollandalı parlamenter Geert Wilders, düzenlediği basın toplantısında yine İslam’a ve Türkiye’ye hakaretler yağdırırken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’dan, “ucube” diye söz etti

İngiltere Bağımsız Partisi lideri Lord Malcolm Pearson’ın daveti üzerine Londra’yı ziyaret eden ırkçı Wilders, İslam aleyhtarı ‘Fitne’ adlı filmini Lordlar Kamarası’nda 15 kadar Lorod ve milletvekiline izlettirdi.

Film gösteriminden sonra Wilders, gazetecilerin alımadığı basın toplantısında, “Ben Müslümanlara karşı bir şeyim yok, fakat benim totaliter olduğuna inandığım İslam ideolojisiyle bir problemim var” dedi. Konuşmasında Başbakan Erdoğan’ı tam bir ‘ucube’ olarak tanımlayan ‘Fitneci‘ Wilders, ancak ısrarla çoğunluğu Müslüman olan Türkiye’ye karşı bir şeyi olmadığını da söyledi. Wilders’in ziyaret sırasında parlamento dışında topalanan yüzlerce kişi ‘Fitneci’yi protesto etti.




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