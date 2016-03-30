Erdoğan'a Twitter sansürü mü, robot hesap operasyonu mu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili dün gece Twitter’da açılan bir etiket, Trend Topic listesinde ilk sırada yer almasına rağmen silindi. NATO Güvenlik Zirvesi için ABD’ye giden Erdoğan için “Seni seviyoruz Erdoğan” anlamına gelen İngilizce #WeLoveErdogan etiketi ile Twitter’da kampanya başlatıldı. Kısa sürede 300 bin mesajla Twitter’da dünya listesinde birinci olan ve TT listesine giren etiket ilerleyen saatlerde bir anda silindi. Konuyla ilgili sansürün olmadığı “robot hesaplar yüzünden” etiketin listeden çıkarıldığı iddiası ortaya atıldı. Etikete sahip çıkanlar ikinci kez #TwitterCensoredErdogan (Twitter’dan Erdoğan’a sansür) etiketini kullanmaya başladı. Son başlık da kısa sürede en çok konuşulanlar listesine girdi ve bu sabah saatlerinde yaklaşık 110 bin tweetle ilk sırada yer aldı.

Robot hesap iddiası

Konuyla ilgili bir başka iddia ise söz konusu etiketin birinci sıraya yükseltilmesi için robot hesapların kullanıldığı oldu. Twitter’in robot hesap faktörü yüzünden etiketi otomatik olarak bünyesinden attığı bildirildi.

Robot olduğu öne sürülen hesaplardan atılan tweetlerin bazıları şöyle: