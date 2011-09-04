-Erdoğan'a teşekkür plaketi LAHEY (A.A) - 04.09.2011 - Hollanda'daki Somali diasporası, ülkelerinde yaşanan açlık ve kıtlık felaketine yakın ilgi gösteren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulmak üzere, teşekkür plaketi verdi. Lahey'de düzenlenen programda plaketi Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği 3. Katibi Muammer Hakan Cengiz aldı. Türkiye'nin en zor dönemlerinde Somali halkının yanında olduğunu belirten Cengiz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye gerçekleştirdiği ziyaretin tarihi önemde olduğunu söyledi. Türkiye'nin çabalarının bütün dünya ülkeleri tarafından takdirle karşılandığını ve desteklendiğini de kaydeden Cengiz, ''Hollanda'daki Somali toplumunun çabalarımıza göstermiş olduğu bu teşekkürden dolayı şükran duyuyoruz'' dedi. Yardımların bundan sonra da devam edeceğini, bu çabaların Somali halkıyla ortak bir dayanışma ve birlik ruhu içinde gerçekleşeceğini ifade eden Cengiz, ''Sayın Başbakanımızın, sayın bakanlarımızın ve Türkiye’den çeşitli sektörlerden pek çok insanın bir ilki gerçekleştirerek Somali'ye yaptıkları tarihi ziyaret var olan çabalara bir ivme kazandırmıştır diye düşünüyoruz. Hollanda Somali toplumunun düzenlediği bu etkinlikte onların yanında olmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz'' diye konuştu. -''Türkiye'ye şükran borçluyuz''- Hollanda'daki Somali diasporası sözcüsü Gulet Ahmet ise Türkiye'nin ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye gösterdiği yakın ilginin kendilerini memnun ettiğini ve bundan dolayı Türkiye'ye şükran borçlu olduklarını söyledi. Başbakan Erdoğan'ın büyük bir liderlik ve cesaret örneği sergileyerek Somali'ye gittiğini hatırlatan Ahmet, bu tavrın gündem belirleyici olduğunu kaydetti. Erdoğan'ın zor dönemlerinde ses veren tek lider olduğunu anlatan Ahmet, ''Bu hareketiyle batılılara ve İslam ülkelerine örnek teşkil etti. İnsanları uykudan uyandırdı adeta. Erdoğan olmasaydı Somali'ye bu ilgi gösterilmezdi. Türklere ve Başbakan Erdoğan'a katkıları için teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.