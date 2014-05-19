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Dünya
Deutsche Welle

Erdoğan'a tepki

Türkiye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Mayıs'ta Almanya’nın Köln kentine yapacağı ziyarete tepkiler artıyor.

19 Mayıs 2014 12:48


Türkiye Başbakanı Erdoğan, 24 Mayıs Cumartesi günü Köln'de Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) 10. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen bir toplantıya katılacak.

Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakınlığıyla bilinen UETD'nin toplantısı 18 bin kişi kapasiteli Köln Lanxess Arena Salonu'nda yapılacak.

Erdoğan'ın ziyareti, Türkiye kökenli bazı göçmen örgütlerinin tepkisine yol açtı. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu'nun (AABK) başını çektiği bir grup sivil toplum kuruluşu aynı gün Erdoğan'ı protesto mitingi düzenliyor.

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi, yetkililere dayandırdığı haberinde, en az 10 bin kişinin Erdoğan karşıtı mitinge katılacağını belirtti.

Köln belediye başkanının açıklaması

Köln Belediye Başkanı Jürgen Roters de isim vermeden Erdoğan'ı eleştirdi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) mensubu Roters, "Bunca kişinin hayatını kaybettiği, hâlâ aydınlatılmayı bekleyen soruların bulunduğu bir trajik olay yaşandı. Sorumlu bir politikacının bu koşullarda yurtdışında seçim kampanyanlarına çıkmaktan daha önemli işleri olmalı" dedi.

Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi'nden (CDU) Sol Parti'ye muhtelif partilerin temsilcileri hafta sonu yaptıkları açıklamalarda Erdoğan'ı eleştirmişti.

Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı 10 Ağustos’ta 5 yıllığına ilk kez halk tarafından seçilecek ve yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da ilk kez bulundukları ülkelerde oy kullanabilecek.

Soma'daki maden faciasında can kaybı 301'e yükselirken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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