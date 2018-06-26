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ERDOĞAN'A TEBRİK TELEFONLARI

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz bu akşam telefonda görüştü

26 Haziran 2018 06:43

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Suud Kralı Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran’da elde ettiği seçim zaferini tebrik etti. Görüşme vesilesiyle, ilişkileri güçlendirme kararlılığının da  teyit edildiği belirtildi.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak 24 Haziran’da elde ettiği seçim zaferinden dolayı tebrik etti.

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