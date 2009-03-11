Erdoğan'a tartaklamaktan suç duyurusu

Aydın'da Başbakan Erdoğan tarafından hırpalandığı iddia edilen öğrencinin avukatı, Başbakan aleyhinde suç duyurusunda bulundu.



Boynundaki tırnak izi ve kızarıklıkları gösteren M.S.Ö. olayı, "Başbakan Erdoğan elini enseme koydu ve sıktı. `Neden yapıyorsun niye dedin' gibi sorular sordu. Ben de söyledim. Ondan sonra `Bırakın gitsin' dedi. Ama korumalar tartaklayarak aldılar beni. O esnada bir itişme vardı başbakanın eli omzumdayken oldu" dedi. M.S.Ö. ve ailesi savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.



Erdoğan'ın Atatürk Meydanı'nda halka hitap ettiği AKP'nin Aydın mitinginin ardından gözaltına alınmalarla ilgili çeşitli iddialar da gündeme geldi. AKP mitingi ve sonrasında, `Devlet büyüklerine hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan üç kişiden biri olan Gazipaşa İlköğretim Okulu sekizinci sınıf öğrencisi M.S.Ö., dün akşam saatlerinde Aydın Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde ailesine teslim edildi. M.S.Ö. bu sabah saatlerinde ise babası Ahmet Ö. ve avukat Barkan Kalınomuz ile birlikte Aydın Adliyesi'ne giderek, Başbakan Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla savcıya ifade verdi. M.S.Ö. savcılıkça serbest bırakıldı.



'Korumalar otobüse götürdü'



Adliyeden ayrıldıktan sonra M.S.Ö. ve ailesi, miting sırasında yaşananlara ilişkin şok iddiada bulundu. M.S.Ö. dün saat 17.30- 18.00 sıralarında, Atatürk Spor Salonu'nun önünde arkadaşlarını beklerken, seçim otobüsünde şehir turu atan Başbakan Erdoğan'ı gördüğünü, ailesinin yaşadığı maddi sıkıntıları düşünerek, `Allah cezanızı seçimlerde verecek' diye bağırdığını söyledi. Başbakan Erdoğan'ın seçim otobüsünü durdurtup kendisini korumaları tarafından kargatulumba yanına getirttiğini öne süren M.S.Ö. şu iddialarda bulundu:



"Biz arkadaşlarla basketbol maçı için kapalının (spor salonu) önünde toplanacaktık. Ben erken gitmiştim, `Allah cezanızı seçimlerde verecek' gibi bir şeyler söyledim. O olaydan sonra beni yanına çağırdı korumalarıyla birlikte. Korumaları beni tartaklayarak seçim otobüsüne bindirdiler. Birinci basamağa çıktım. Başbakan Erdoğan sol elini enseme koydu ve sıktı. Ve orada tahribata yol açtı. Korumalar arkamdaydı. Birisi kilodumdan çekiyordu. Vatandaşlar vardı etrafta. Ve sıktı. `Neden yapıyorsun niye dedin' gibi sorular sordu. Ben de söyledim. Ondan sonra `Bırakın gitsin' dedi. Ama korumalar tartaklayarak aldılar beni. O esnada bir itişme vardı, Başbakan'ın eli omuzumdayken oldu. Arkadaşlarım görmedi. Etrafımda sadece vatandaşlar vardı. Bir tane çocuk bana vurdu. Başka tepki gösteren yoktu. Bir tane koruma polis arabasına bindikten sonra vurdu. Sonra Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gittik, hastaneden rapor alındı. Dün akşam oldu. Bugün de adliyeye geldik."



'Sonuna kadar oğlumun yanındayım'



İlköğretim öğrencisi M.S.Ö., Başbakan Erdoğan'a bu sözleri babasının işlerinin bozulması ve maddi sıkıntı çekmeleri yüzünden söylediğini de belirtti.



M.S.Ö.'nün elektrikçi olan babası Ahmet Ö. de "Oğlum söyledikleriyle bir yanlışlık yapmış olabilir. Ama bir Başbakan böyle hareket etmemeli. Kendisini dava edeceğiz. Sonuna kadar oğlumun arkasındayım" dedi.



Başbakan hakkında suç duyurusu



M.S.Ö'nün avukatı ve CHP Aydın Merkez İlçe Başkanı Barkan Kalınomuz, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Başbakan Erdoğan hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.



Kalınomuz, müvekkilinin, "Allah cezanızı versin" cümlesinin bir hakaret içermediğini savunarak, "Bu cümle olsa olsa yerel seçimleri kaybedin" noktasında bir temenniyi ifade eder. Hakaret suçunun oluşabilmesi için kast gereklidir. Bir kastının olmadığını kendisi de ifade etti" dedi.



Başbakan Erdoğan'ın konuşma yaptığı mitingde, sözlü hakarette bulundukları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alınmıştı. Zanlılar hakkında "devlet büyüklerine hakaret" suçundan işlem yapılacağı bildirilmişti.



Aynı zamanda CHP Aydın Merkez İlçe Başkanı olan avukat Kalınomuz, Aydın Devlet Hastanesi'nden M.S.Ö.'nün `darp edildiğine' ilişkin rapor da aldıklarını söyledi. Barkan Kalınomuz, "Bu raporda 5 santimetre uzunluğunda, 2 milim derinliğinde tırnak izleri olduğu yer aldı" dedi.



'Gözaltına alma hukuksuz'



Avukat Barkan Kalınomuz, ayrıca M.S.Ö.'nün `Devlet büyüklerine hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınmasının da hukuksuz olduğunu öne sürerek, "O sözler, bir partinin genel başkanına temenni içermektedir. Başbakan o otobüste olduğu sürece, Başbakanlık sıfatını değil, AKP Genel Başkanı sıfatını taşımaktadır" diye konuştu.



Bu arada dün Başbakan Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan diğer iki kişi de savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

