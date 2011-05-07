-ERDOĞAN'A ''SÜT İZNİ'' MEKTUBU ANKARA (A.A) - 07.05.2011 - Türk Sağlık-Sen, sözleşmeli memur olarak çalışan annelerin süt izninden yararlandırılmaları için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Mektupta, anneliğin bile sözleşme hükümlerine göre düzenlenmesinin, bebeklerin en değerli besin kaynağı anne sütüne kavuşmalarının annelerin kadrosuna göre farklılık göstermesinin bir dram ve trajedi olduğu öne sürüldü. Sendika, sözleşmeli annelerin, süt izni konusunda yaşadıkları sıkıntının çözümü için Başbakan Erdoğan'a başvurdu. Sendika Genel Başkanı Önder Kahveci, Erdoğan'a gönderdiği mektupta, Torba Yasa ile birlikte memurlar için analık iznini takip eden ilk 6 ay için süt izninin 3 saate çıkarıldığını anımsattı. Türk Sağlık-Sen olarak söz konusu düzenlemenin sözleşmeli memur olarak görev yapan anneleri kapsaması ile ilgili yaptıkları başvuruya Devlet Personel Başkanlığının verdiği yanıtta sözleşmeli memurların söz konusu düzenlemeden yararlanamayacakları bildirildiğine dikkat çekilen mektupta, şunlar kaydedildi: ''Süt izninde bile annelerin 'sözleşmeli-kadrolu' denilerek bir ayrıma tutulması her şeyden önce vicdanları yaralamaktadır. Yaşına bile girmemiş bir bebeğin sözleşmeli kadrolu ayrımı nedeniyle mağdur olması kamuda yaşanan ayrımcılığın artık tahammül edilemez bir noktaya geldiğinin göstergesidir. Anneliğin bile sözleşme hükümlerine göre düzenlenmesi, bebeklerin en değerli besin kaynağı anne sütüne kavuşmalarının annelerin kadrosuna göre farklılık göstermesi bir dramdır, trajedidir. İnsanlar arasındaki en büyük adaletsizliğin ayrımcılık olduğu göz önüne alınırsa sözleşmeli annelerin ve bebeklerinin yaşadığı bu durum kamuda yaşanan en önemli hak ihlallerinden biridir. Anneler arasında bile ayrımcılık yapan bu düzen, bu anlayışı ile tam olarak kölelik düzeninin modern bir yansımasıdır. Sözleşmeli anneye bebeği ile daha çok vakit geçirmesini bile çok gören bu istihdamın, aileyi korumanın Anayasa ile teminat altına alındığı, kadınlara ve çocuklara pozitif ayrımcılığının Anayasa metnine eklendiği ülkemizde var olması da kahredici utanılacak bir durumdur.'' Kamunun bu ''utançtan'' kurtarılması ve Anneler Günü'nün yaklaştığı günlerde sözleşmeli annelerin yaşadığı bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için bir adım atılması gerektiği savunulan mektupta, mevzuatta yapılacak bir değişiklikle sözleşmeli annelerinde analık iznini takip eden ilk 6 ay için süt izni 3 saate çıkartılabileceği ifade edildi. Mektupta, ''Vereceğiniz bir talimatla bu sorunun hemen çözülebileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle sözleşmeli annelerin bu konudaki feryadına kulak vermenizi ve sorunun ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz''denildi.