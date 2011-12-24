Erdoğan'a sürpriz konuklar

T24 - Başbakan Erdoğan bugün çalışma ofisinde sürpriz konuklar ağırladı. Arda ve Mesut Özil'in yanı sıra Rıdvan Dilmen ve Acun Ilıcalı Erdoğan'ı ziyaret etti.





İstanbul'da bulunan Başbakan Tayyip Erdoğan, saat 13.00 sıralarında Kısıklı'daki evinden ayrılarak Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne geçti.



Başbakan'ı ofiste Real Madrid'te oynayan Mesut Özil, Atletico Madrid'te oynayan Arda Turan, yapımcı Acun Ilıcalı ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ziyaret etti.



Özil, Turan, Ilıcalı ve Dilmen, 2 minibüsle ofise geldi. Görüşmede Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın da yeraldığı öğrenildi.



