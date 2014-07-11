Erdoğan'a sunulan TÜBİTAK raporu: 164 kriptolu telefonun 80'i dinlendi

Sabah gazetesinin manşetinde yer alan haberde, TÜBİTAK’ın devletin zirvesinin kullandığı 164 kriptolu telefondan 80'inin dinlendiğini tespit ettiği ve telefonların TİB'de isim kaydı olmadan, IMEI numaraları üzerinden kayıt altına alınıp, yurtdışına servis edildiği öne sürüldü.

Haberde, dinlenenler arasında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu devletin zirvesinden birçok ismin olduğu belirtildi.

Sabah gazetesinin bugünkü (11 Temmuz 2014) nüshasında yayımlanan, “Devletin zirvesi topyekun dinlendi” başlıklı haber şöyle:

‘Devletin zirvesi topyekun dinlendi’

Paralel Yapı'nın aralarında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da bulunduğu devletin zirvesindeki kişilerin kullandığı 164 kriptolu telefondan 80'ini dinlediği ortaya çıktı. SABAH, Başbakan Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Denizli mitinginde dile getirdiği TÜBİTAK'ın kriptolu telefonların dinlenmesine ilişkin raporunun detaylarına ulaştı. 17 ve 25 Aralık operasyonlarının ardından Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda (TİB) başlattığı soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişiler, kriptolu telefonların nasıl dinlendiğini tespit etti. TİB'de veri tabanı üzerinde yapılan bilirkişi çalışmalarında, geri getirilemeyecek şekilde silinmeye çalışılan veriler arasından kriptolu telefon kayıtları da bulundu.

Kayıtlar yurtdışına gönderilmiş

Dinlemeler kriptolu cihazların IMEI numaraları üzerinden kişilerin numara ve isimleri olmadan yapıldı. Dinleme yapılırken telefon kriptolu olduğu için ses kaydı "gürültü kaydı" olarak alındı. Bu gürültü kaydını anlaşılabilir sese dönüştürmek için Paralel Yapı farklı bir teknoloji kullandı. Kaydedilen kriptolu kayıtlar şifre dönüştürücü ile Türkiye'de çözüldü. Kriptolu kayıtların IP numarası kullanılarak yurtdışına gönderildiği tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda devletin kritik görevlerinde bulunan 164 kişiye verilen kriptolu telefonların 80'ine ilişkin dinleme kaydı bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne verilen 3 kriptolu telefona ait ise herhangi bir dinleme kaydı bulunmaması dikkat çekti. Bilirkişi raporunda, dağıtılan tüm kriptolu telefonların tamamının dinlendiği kanaatinin oluştuğu ancak geriye doğru ulaşılan veri tabanında sadece 80 telefona ilişkin kaydın tespit edildiği belirtildi. Dinlendiği belirlenen 26 kriptolu cihazın kime ait olduğu ve kimin tarafından kullanıldığı ise araştırılıyor.

Dinlemeler Ocak 2014'te bitti

Aynı zamanda Ocak 2014'ten sonra arıza nedeniyle değişime gönderilen telefonların yerine verilen telefonların dinlenemediği, TİB'de kaçak dinleme yapılanmasının bu tarihten itibaren etkin olmadığı vurgulandı. Öte yandan, savcılığın, o dönemde TİB'de çalışan yaklaşık 200 kişi hakkında "devlet aleyhine casusluk" yapmak suçundan soruşturma açacağı öğrenildi.

Kriptolu telefonu dinlenenler

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül.

Başbakan Tayyip Erdoğan (4 kriptolu telefon).

GenelKurmay Başkanı Necdet Özel.

Genelkurmay Başkanlığı MUBİL DESKOM (Elektronik Anahtar Üretim Merkezi) biriminde bir kriptolu telefon.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu (2 kriptolu telefon).

MİT Müsteşarı Hakan Fidan MİT'teki 14 kriptolu telefon.

MGK Genel Sekreterliğinde teslim edilen 25 kriptolu telefon.

Jandarma Genel Komutanı Servet Yörük.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç (2 telefon).

Meclis Başkanı Cemil Çiçek.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan.

Dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin.

Eneri Bakanı Taner Yıldız.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik.

Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin.

Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı.

Dönemin Bilim ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün.

Dönemin Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala.

Başbakan Erdoğan'ın Ortadoğu danışması Sefer Turan.