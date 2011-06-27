-ERDOĞAN'A SUİKAST GİRİŞİMLERİ SORUŞTURMALARININ BİLDİRİLMESİ İSTENDİ İSTANBUL (A.A) - 27.06.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Emniyet Genel Müdürlüğünden 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimleri olduğu yönünde yapılan Türkiye çapındaki tüm soruşturmaların bildirilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin değerlendirmeyi yaparak celse arasında ara kararları aldı. Buna göre mahkeme heyeti, sanıklardan Erkut Ersoy'un mevcut hastalığıyla ilgili tedavi evrakları geldikten sonra İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilerek, sanığın yurt içinde tedavisinin mümkün olup olmadığı konusunda rapor alınmasına karar verdi. Tutuklu sanıklardan Mehmet Zekeriya Öztürk'ün talebi üzerine, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarına müzekkere yazılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına suikast ihbarı konulu MİT yazısı gereğince açılan bir soruşturma olup olmadığının araştırılması ile varsa neticesinin bildirilmesine hükmetti. Emniyet Genel Müdürlüğüne yazı yazılmasını da kararlaştıran mahkeme heyeti, 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimleri olduğu yönünde yapılan tüm soruşturmaların il il tüm Türkiye çapında, emniyet müdürlükleri tarafından araştırma yapılarak bu kapsamda tutuklanan, gözaltına alınan, ifadelerine başvurulan, şüphelisi olan olayların tek tek tespit edilerek soruşturma sonuçlarının bildirilmesini istedi. Mahkeme heyeti, duruşmada tanık olarak dinlenen ve ''Semih Tufan Gülaltay'ın Tekirdağ 2 No'lu F Tipi Cezaevinde kalırken resim kursunda kendisine Cem Ersever ve Ahmet Taner Kışlalı'nın ölümüne ilişkin açıklamalarda bulunduğunu'' söyleyen Engin Bağbars'ın Gülaltay ile cezaevinde birlikte sosyal faaliyetlere katılıp katılmadıkları ve cezaevinde kimlerle kaldıklarının sorulmasına, Bağbars'ın Muzaffer Tekin ile kendisini tanıştırdığını söylediği Gökhan Başoğlu ve arkadaşları hakkında da Mayıs 2011'de soruşturma açılıp açılmadığı, gözaltına alınan olup olmadığının bildirilerek, bunlarla ilgili evrakın da İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinden gönderilmesini kararlaştırdı. Genelkurmay Başkanlığına yazı yazılmasına da hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Fikret Emek ile ilgili aramalarda ele geçirilen TSK'ya ait gizli bilgiler olduğu iddia edilen dijital verilerin ve dokümanların hile ile alındığı, çalındığına dair istihbari mahiyettekilerde dahil olmak üzere herhangi bir bilgi, belge açılmış olan bir soruşturma bulunup bulunmadığının araştırılmasına karar verdi. -AYHAN ÇARKIN'IN İFADELERİ İSTENDİ- Aynı mahkemenin ikinci ''Ergenekon'' davası kapsamında aldığı ara karara göre de, Özel Harekat Daire Başkanlığına bağlı olarak görev yapmış olan dosya sanıklarının hangi tarih itibarıyla özel harekat şubesinde çalışmaya başladıkları, operasyon tecrübelerinin ne düzeyde olduğu, haklarında idari bir soruşturma olup olmadığının da bildirilmesi kararlaştırdı. Tokat Valiliğine müzekkere yazılarak, tutuklu sanıklardan eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in Tokat Reşadiye Çayırlı köyünde korucu görevlendirilmesinin ve bu kişilere silah dağıtılmasının hangi yasal mevzuata dayalı gerçekleştirildiğinin sorulmasını karara bağlayan mahkeme heyeti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne yazı yazılarak, 2008 yılının son 6 ayında kurulma çalışmalarının yapıldığı sanıklar tarafından iddia olunan Kamu Güvenliği Müsteşarlığı ile ilgili görsel, süreli ve internet ortamındaki haberlerin gönderilmesini istedi. Mahkeme heyeti, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine yazı yazılarak avukat Yusuf Ekinci'nin 1994'de öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Susurluk davası hükümlüsü eski Özel Harekat Dairesinde görev yapan polis memuru Ayhan Çarkın'ın savcılık ve mahkemede alınan ifadelerinin de onaylı bir örneğinin istenilmesini kararlaştırdı.