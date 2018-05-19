'Erdoğan'a suikast ihbarı'na ilişkin hükümetten ilk açıklama

osna Hersek ziyareti öncesi istihbarat örgütlerine ulaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast yapılabileceği ihbarlarıyla ilgili Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yaptı.

Bozdağ, "Böylesine büyük bir liderden ve dava adamından rahatsız olan ve cumhurbaşkanımızı yok etmek isteyen çevrelerin olduğunu da biliyoruz. Suikast ihbarları, her daim olan ihbarlardır" ifadelerini kullandı.

Bozdağ'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle.

Recep Tayyip Erdoğan;

-Türkiye Cumhurbaşkanıdır,

-Türk milletinin lideridir,

- milletin adamıdır,

- adaletin bekçisidir,

-mazlumların cesur ve gür sesidir,

-her daim hakkı tutup kaldırandır,

-milletine,bayrağına,vatanına ve devletine sevdalıdır,

-Allah’a ve Resulü’ne aşıktır.

Böylesine büyük bir liderden ve dava adamından rahatsız olan ve cumhurbaşkanımızı yok etmek isteyen çevrelerin olduğunu da biliyoruz. Suikast ihbarları, her daim olan ihbarlardır.

Recep Tayyip Erdoğan, ölüm tehditlerinden korkacak,yolundan ve davasından dönecek biri değildir.

Recep Tayyip Erdoğan, imanlı,salih bir mü’mindir.Allah’ın izni olmadan verilen canı kimsenin alamayacağına imanı tamdır.

Cumhurbaşkanımız bugünlere,nice tehditleri ve nice baskıları aşarak, nice oyunları ve tuzakları bozarak geldi,bından sonra da aynı inançla devam edecektir.

Cumhurbaşkanımıza suikast ihbarları,yeni değil,sürekli vardır.



Baskı,tehdit ve ölüm korkusuyla, baskı altına alınacak,davasından vazgeçirilecek ve yolundan döndürülecek bir lider değildir R.Tayyip Erdoğan.



Bunca yaşanmışlığa rağmen,bunu öğrenememiş olanlar ancak ahmaklardır.

Allah’ın yardımı,himayesi ve muhafızlığı altında, aziz milletimizin,ümmeti Muhammed’in ve mazlumların duasıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yoluna devam edecektir.

Kimse bu yolu kapatamayacak, kimse bu yürüyüşü durdurmayacaktır.

Ya Rabbi! İslam ve Türkiye düşmanlarının şerrinden cumhurbaşkanımızı sen koru.



Ya Rabbi, sen tuzak kuranların en hayırlısısın, bütün tuzakları kuranların başına geçir.



Ya Rabbi, milletimizin,ümmeti Muhammed’in ve mazlumların lideri ve umudu cumhurbaşkanımızın muhafızı sen ol.

Ne olmuştu?

Bosna Hersek ziyareti öncesi istihbarat örgütlerine ulaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Balkanlar’da bir grup Türk asıllı tarafından suikast yapılabileceği ihbarları, güvenlik birimlerini harekete geçirdi.



Alınan bilgiye göre, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yaşayan Türklerden istihbarat birimlerine, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Balkan ülkelerine yapacağı bir ziyaret sırasında suikast girişiminde bulunulabileceği yönünde duyumlar olduğu” ihbarı geldi.



Batılı haber alma servislerinden de Türk istihbarat birimlerine “Önümüzdeki dönemde Balkanlara gerçekleştireceği bir ziyaret sırasında bir grup Türk uyruklu kişinin Erdoğan’a yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu” yönünde bilgi verildi. Farklı kaynaklardan gelen benzer bilgiler üzerine harekete geçen güvenlik birimlerince konuyla ilgili araştırma başlatıldı.



Alınan ihbarlarla ilgili detaylı istihbari çalışmaların sürdüğü, şu anda zaman, gün, lokasyon, planlanan suikast metodu konusunda net bilgiye sahip olunmadığı, istihbarat örgütlerinin, konunun araştırılması sırasında koordinasyon içinde hareket ettiği ve bilgi paylaşımında bulundukları öğrenildi.