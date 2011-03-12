-ERDOĞAN'A SUİKAST İDDİASI SORULACAK İSTANBUL (A.A) - 12.03.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasında Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, Başbakanlık ve MİT'e yazı yazılarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a suikast iddiası konulu yazıda geçen yurt dışı irtibatları konusunda araştırma yapılıp yapılmadığının sorulmasını, yapılmışsa sonucunun bildirilmesini istedi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savcı Pekgüzel, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin görüşünü açıkladı. Bir kısım sanıkların taleplerinde belirttikleri cezaevindeki koğuşlarının değiştirilmesine ilişkin barınma konularının Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanuna göre yapıldığını ifade eden Pekgüzel, bu konunun mahkemenin görev alanına girmediğini kaydetti. Avukat Vural Ergül'ün talebi üzerine, Alparslan Arslan'ın ev ve avukatlık bürosu aramalarında varsa kamera kaydı görüntülerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden istenmesini talep eden Pekgüzel, sanık Mehmet Zekeriya Öztürk'ün talepleri üzerine de Başbakanlık ve MİT'e yazı yazılarak, Başbakan Erdoğan'a suikast iddiası konulu yazıda geçen yurt dışı irtibatları konusunda araştırma yapılıp yapılmadığının sorulmasını, yapılmışsa sonucunun bildirilmesini istedi. Pekgüzel, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT ve Dışişleri Bakanlığına yazı yazılarak, Başbakan Erdoğan'a suikast konulu aynı yazıda geçen Bulgaristan'da yaşayan albay konusunda bir bilgi bulunup bulunmadığının sorulmasını talep etti. Doğu Perinçek'in talebi üzerine de Pekgüzel, Ankara Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılarak, Danıştay saldırısından sonra Alparslan Arslan ile sözlü bir mülakat yapılıp yapılmadığının sorulmasını, yapılmışsa bunun görüntü ve ses kaydının çözümünün gönderilmesini istedi. Yine Arslan ile birlikte diğer Danıştay dosyası sanıklarına ilişkin bir izleme raporu olup olmadığının da Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul ve Ankara emniyet müdürlüklerinden sorulmasını talep eden Pekgüzel, Arslan'ın saldırıdan bir gece önce Ankara'da Tarkan Toper, Koray Yılmaz ve bir kadın ile birlikte yemekte bir araya geldiği iddiasının araştırılarak, bu kadının açık kimlik ve telefonlarının tespit edilmesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatların taleplerinin celse arası değerlendirilmesine karar verdi. Tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Nisan'a erteledi. -ARSLAN'IN TELEFONUNDAKİ E-MAIL ADRESLERİ- Bu arada, mahkeme heyetinin Alparslan Arslan'ın Motorola marka cep telefonunda bulunan e-mail adreslerinin hangi tarihlerde yüklendiği hususunda yapılmasını kararlaştırdığı bilirkişi incelemesi sonuçlandı. Yapılan incelemede, sim kart ve telefonun kendi hafızasının aynı anda açıldığı, silinmiş olan verilerin kurtarılması için ayrıca telefon ve sim kartın tek tek incelendiği belirtilerek, yapılan ilk bilirkişi incelemesinde sim kart ve telefondaki kayıtlı bilgiler, silinmiş veriler ve e-mail adreslerinin bazı yazılımlar kullanılarak tespit edildiği kaydedildi.