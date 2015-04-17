Erdoğan'a suikast girişiminin cezası belli oldu: 11 yıl 8 ay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başbakan olduğu dönemde suikast girişiminde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Ferhat Yıldız'ın cezası belli oldu. Yıldız, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ferhat Yıldız'ın, Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde, Sultangazi Belediyesi ek hizmet binasının açılış töreninde suikast girişiminde bulunduğu iddia edilmişti.

'Protesto eylemi de olsa yaptıklarımdan pişmanım'

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Yıldız, 2 sayfalık yazılı savunma sundu. Eyleminin vurma amacı taşımadığını ve sadece protesto eylemi yapmayı amaçladığını söyleyen Yıldız, protesto eylemi de olsa yaptıklarından pişman olduğunu belirtti.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ferhat Yıldız'a "Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezası verdi. İyi hal indirimi uygulayan mahkeme, cezayı 11 yıl 8 aya indirdi. Mahkeme heyeti sanığa ayrıca, "hakaret" suçundan 8 bin 100 TL para cezası ve "silah kanununa muhalefet" suçundan 1 yıl 8 aylık hapis cezası vererek cezayı erteledi.

Nişan aldı ancak mermi patlamadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sultangazi İlçe Belediye'sinde bulunan belediye hizmet binasının açılışına katılmak için 31 Mayıs 2014 tarihinde ve saat 14.00'de ilçeye gelen 61. hükümeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bina ve tesisleri gezip halka hitaben konuşma yaptıktan sonra saat 16.30 sıralarında makam aracıyla tören alanından ayrıldığı anlatıldı.

İddianamede, Atatürk Bulvarı eski Edirne Asfaltı istikametinde kalabalık içerisinden ilerlerken halkın kendisine sevgi gösterisinde bulunması üzerine mağdur Erdoğan'ın aracın camını açarak el sallamaya başladığı, şüpheli Ferhat Yıldız'ın aracın geçeceği yerde bekleyerek üzerinde bulundurduğu silah ile mağdurun geçmekte olduğu esnada silahını doğrultarak bir el ateş etmeye çalıştığı ancak merminin patlamadığı ifade edildi. Bunun üzerine şüphelinin tekrar tabancanın horozunu çekerek yine ateş etmek istediği ancak başbakanlık korumalarının şüpheliyi fark etmeleri üzerine yüksek sesle silahını atması yönünde uyarıda bulunmaları nedeniyle şüphelinin silahını aracın arkasına doğru attığı anlaşıldığı belirtildi.