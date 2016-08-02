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Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan askerlerden ikisi daha tutuklandı

Marmaris'te yakalanan beş asker daha önce tutuklanmıştı

02 Ağustos 2016 21:48

Darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele saldıran ve 25 Temmuz'da yakalanan 7 darbeciden Binbaşı Taner Berber ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Faruk Göçmen tutuklandı.

Habertürk’ün haberine göre, Marmaris-Muğla karayolu Çetibeli Mahallesi Gökçe Yokuşu mevkisindeki bir menfezde 25 Temmuz'da yakalanan Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinde görevli 7 darbeci askerden Binbaşı Taner Berber ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Faruk Göçmen'in emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Berber ve Göçmen, güvenlik önlemleri altında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Aynı mevkide yakalanan astsubaylar Zekeriya Kuzu, İlyas Yaşar, Gökhan Güçlü, Erkan Çıkat ve Abdülhamit Gülerden daha önce tutuklanmıştı.

Öte yandan, Şirinköy Mahallesi'nde yakalanan 11 darbeci askerin ifade işlemlerine ise Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde bugün başlanacağı öğrenildi.

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