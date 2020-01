Erdoğan'a suikast girişimi davasında gerekçeli karar hazırlandı

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te kaldığı otele yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın gerekçeli kararını hazırladı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi, suikast girişimi davasında kararı açıklanmasından 1,5 ay sonra gerekçeli kararını tamamlayarak baskı için matbaaya gönderdi.

Toplam iki bin 462 sayfa ve 14 ana bölümden oluşan gerekçeli kararın birinci bölümünde iddialar yer alırken, ikinci bölümde ise savunmalara yer veriliyor.

Üçüncü bölümde delillerin bulunduğu kararda, dördüncü bölümde savunma süresine ve delillere yönelik itirazlar hakkında değerlendirme, beşinci bölümde ByLock programının delil niteliği, altıncı bölümde silahlı terör örgütü FETÖ'nün hukuki nitelendirmesi, yedinci bölümde 15 Temmuz darbe teşebbüsü, sekizinci bölümde 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile FETÖ'nün bağlantısı, dokuzuncu bölümde sanıkların FETÖ ile bağlantıları, onuncu bölümde anayasayı ihlal suçunun hukuki nitelemesi, on birinci bölümde Cumhurbaşkanına suikast suçunun hukuki nitelemesi, on ikinci bölümde yaşanan olaylar, on üçüncü bölümde delillerin değerlendirilmesi ve mahkemenin kabulü, on dördüncü bölümde ise hükümler yer alıyor.

Kararda bu 14 ana bölümün de alt bölümlerinin bulunduğu belirtildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın gerekçeli kararını 1,5 ay gibi kısa bir sürede hazırlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Yavuz, iki bin 462 sayfa ve 14 ana bölümün bulunduğu kararın 5 ciltten oluştuğunu dile getirdi.

Davanın geçmişi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada 4 Ekim'de karar açıklanmıştı.

Muğla Adliyesi binasındaki fiziki yetersizlik nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Salonu'nda 20 Şubat'tan bu yana görülen davada, Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekiplerinden oluşan suikast timi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklardan 31'ine 4'er ve 3'üne birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birine 4, birine 3, 4'üne ise birer defa müebbet hapis cezası veren Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, bir sanığı 18 yıl, başka bir sanığı ise 15 sene hapis cezasına mahkum etmişti.

Heyet, davanın bir numaralı sanığı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile firari eski Yüzbaşı Burkay Karatepe, olaydan 13 ay sonra yakalanan eski Yarbay Özcan Karacan ve Çiğli 2. Ana Jet Üssü Komutanı eski Albay Ramazan Elmas'ın dosyasının ayrılmasını kararlaştırmıştı.

4 Ekim'de sanıklar hakkında verilen kararlar şöyleydi:

1- FETÖ elebaşı Fethullah Gülen: Firari durumda olduğu için dosyası ayrıldı.

2- Suikast girişimini planlayan ve timi yöneten eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş: "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

3- Özel Kuvvetler ekibinin başındaki eski Binbaşı Şükrü Seymen: "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "cumhurbaşkanına hakaret"ten 3 yıl, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

4- Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timinin başındaki eski Binbaşı Taner Berber: "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

5- FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan eski Başçavuş Zekeriya Kuzu: "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "cumhurbaşkanına hakaret"ten 3 yıl, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl, 3 ayrı "nitelikli yağma"dan 54 yıl hapis cezası.

6- Cumhurbaşkanı eski başyaveri Ali Yazıcı: "Cumhurbaşkanına suikaste yardım etme" suçundan 18 yıl hapis cezası.

7- Darbe girişiminde kanlı saldırıların emrini veren eski Yarbay Özcan Karacan: Dosyası ayrıldı.

8- "Hero" yazılı tişörtle duruşmaya gelen eski Astsubay Gökhan Güçlü: "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

9- Ali Aktürk: "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

10- Davut Uçum: "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

11- Haldun Gülmez: "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

12- Zeki Göçmen: "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

13- Murat Dağlı: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

14- İsmail Yiğit: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

15- Muhammet Burak İpek: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

16- Yakup Özcan: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

17- Ergün Şahin: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

18- Hasan Aslanbay: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

19- Serkan Elçi: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

20- Mehmet Cantaz: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

21- Ekrem Benli: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

22- Selman Çankaya: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

23- Mustafa Serdar Özay: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

24- Ömer Faruk Göçmen: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal" suçundan 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

25- Abdulhamit Gülerden: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal" suçundan 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

26- Erkan Çıtak: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal" suçundan 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

27- İlyas Yaşar: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal" suçundan 18 ay ve "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

28- Muammer Gözübüyük: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal"den 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası.

29- Mehmet Demir: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal" suçundan 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

30- Ali Sarıbey: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal" suçundan 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

31- Mehmet Öztürk: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal" suçundan 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

32- Enes Yılmaz: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal" suçundan 18 ay ve "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

33- Murat Köse: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

34- Bahadır Sagun: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 6 yıl, "nitelikli konut dokunulmazlığını i̇hlal" suçundan 18 ay, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 18 yıl hapis cezası.

35- Özay Cödel: "Cumhurbaşkanına suikaste azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.

36- Ünsal Coşkun: "Cumhurbaşkanına suikaste azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.

37- Osman Kılıç: "Cumhurbaşkanına suikaste azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.

38- Yücel Ekizoğlu: "Anayasayı i̇hlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçlarından 4 kez müebbet, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 15 yıl, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası.

39- Haydar Murat Özden: "Anayasayı i̇hlal" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçlarından 3 kez müebbet, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 15 yıl, "nitelikli kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası.

40- Aydın Özsıcak: "Anayasayı i̇hlal" suçundan müebbet hapis cezası.

41- Murat Gösterit: "Anayasayı i̇hlal" suçundan müebbet hapis cezası.

42- Ahmet Koçan: "Anayasayı i̇hlal" suçundan müebbet hapis cezası.

43- Cenkbahadır Avcı: "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapis cezası.

44- Tezcan Kızılelma: "Cumhurbaşkanına suikaste yardım etme" suçundan 15 yıl hapis cezası.

45- Ramazan Elmas: Dosyası ayrıldı. 46- Burkay Karatepe: Firari olduğu için dosyası ayrıldı.

47- Hüseyin Yılmaz: Beraat etti.