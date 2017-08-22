Erdoğan'a suikast davasında reddi hakim talebine ret (5)

DURUŞMAYA DEVAM EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari, 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu, 47 kişinin Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına aradan sonra devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklardan Özel kuvvetler Komutanlığı\'nda görevli usteğmen Enes Yılmaz, savunmasını yaptı. Savunmasında sık sık tanık ifadelerinden örnekler okuyan Enes Yılmaz ile Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ karşı karşıya geldi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, Enes Yılmaz\'ın kendisini savunma yöntemine, kullandığı dile ve davayla ilgisi olmayan kişilere yönelik suçlamalarda bulunmasına izin vermeyip sert şekilde sözünü kesti. Enes Yılmaz\'ın zaman zaman savunmasında kendisinin de söylemediği sözleri söylemiş gibi göstermesi üzerine Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Sen savunma yapmıyorsun, polemik yapıyorsun. Savunmanda bize de atıfta bulunuyorsun. Sukut ikrardan gelir derler, ama ben de susunca bu söylediklerini kabul etmişim gibi olacak, böyle bir şey yok\" dedi.

\'KİMİN KAÇIP KAÇMADIĞINI İNSANLAR İYİ BİLİYOR\'

Suçlamaları kabul etmeyen Enes Yılmaz\'ın \"Marmaris\'e hiç gelmedik demedik, evet geldim. Bunun için verilecekse ceza verilsin. Ama iki grup arasında kimin ne yaptığının ortaya konması lazım. Şehitleri kimin yaptığının, oteli kimin vurduğunun ortaya konması lazım\" şeklindeki sözlerinden sonra bazı kamu yöneticilerinin kaçtığı ifadesini kullanınca, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ bir kez daha sözünü kesti. Mahkeme Başkanı Baştoğ, \"Kimin kaçtığını, kimin kaçmadığını insanlar iyi biliyor. Kim kimin ne yaptığını çok iyi biliyor\" dedi. Cumhuriyet savcısı Ali Cenk Düzgün de, \"Sanık gerçekleri saptırıyor. Saçmalıyorsun, böyle saçmalık olur mu?\" sözleriyle tepki gösterdi.

MAHKEME, BARODAN AVUKAT ATANMASINA KARAR VERDİ

Enes Yılmaz\'ın yaklaşık 5 saat süren savunmasından sonra mahkeme, sanıklardan Gökhan Şahin Sönmezateş, Gökhan Güçlü, Davut Uçum, Murat Dağlı ve Özay Cöder\'in avukatlarının katılmama mazeretlerini kabul etmemesine karşın, bu tavırlarını sürdürmeleri üzerine barodan avukat atanmasına karar verdi.

FOTOĞRAFLI