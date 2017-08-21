Erdoğan'a suikast davasında reddi hakim talebine ret (2)

SUİKAST TİMİ ÜYESİNİN EŞİ DE KPSS\'DEN TUTUKLANMIŞ

Duruşmada tutuklu sanıklardan Özel Kuvvetler\'de görevli yüzbaşı Mustafa Serdar Özay savunma yaptı. Bu arada darbeci sanık Mustafa Serdar Özay\'ın eşinin de 2010 yılında soruları çalınan KPSS soruşturmasından tutuklu olduğu ortaya çıktı. Mustafa Serdar Özay\'ın eşinin 2010 yılındaki KPSS sınavından 93 net yaptığı, iptal edilen sınavda da bu kez 91 net yaptığı öğrenildi. Özay\'ın eşinin bu soruşturma kapsamında 7 aydır tutuklu bulunduğu ifade edildi. Buna tepki gösteren Mustafa Serdar Özay, eşinin kendisi yüzünden tutuklandığını öne sürdü.

\'EMRİ KANUNSUZ OLARAK DEĞERLENDİRMEDİM\'

Marmaris\'e gitmek üzere kendilerine gelen emri kanunsuz olarak değerlendirmediğini söyleyen Mustafa Serdar Özay, şunları söyledi:

\"Bu emri kanunsuz emir olarak değerlendirmediğim için kabul ettim. 20 yıllık meslek hayatımda da kanunsuz emir almadım. Bu nedenle emri sorgulamadım. Benim pozisyonumdaki birisinin Şükrü Seymen\'in emrini sorgulaması mümkün değil. Olağan dışı bir gece ve görevdi. Marmaris\'te de polislere ateş etmedik. Aksi yönde bir hissiyatımız olsaydı ortalık kan gölüne dönerdi. İddia edildiği gibi bir örgütün grubun elemanı olsaydık görevimize engel olan herkesi öldürürdük. Suikast için orada olsak roket atarız diye blöf yapmaz, kelepçe takmakla vakit geçirmezdik. Ülke çapındaki gelişmelerden bir haberdik.\"

Mustafa Serdar Özay, iddianamede yer aldığı gibi Şürkü Seymen\'in helikoptere ateş etmediğini bu sırada yanında bulunduğunu da öne sürdü. Özay, İzmir Kriminal Laboratuvarı\'nın kendi silahlarına yönelik verdiği raporların da güvenilmez olduğunu, kendilerine suç isnat edilmek üzere düzenlendiğini iddia etti.

SİYASİ SAVUNMA YAPTI UYARISI

Kendisinden FETÖ\'cü çıkartılamayacağını ileri süren Mustafa Serdar Özay, \"Kalkışmanın üzerinden bir sene geçti ama hala 15 Temmuz gözüyle olaylara bakılmaktadır. Bizim tuzağa düşürülmüş olduğumuz gerçeğini göz ardı edilmemesini istiyorum\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam\'ın olaya dair medyaya yaptıkları açıklamalardan zaman zaman alıntı yapan Mustafa Serdar Özay\'a müdahale eden Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Medya organlarına yapılan açıklamalar bizim için resmi değildir\" dedi. Bunun üzerine Sanık Özay, \"Kararınızı verdiğinizde samimiyetiniz ortaya çıkacak\" yanıtını verince Mahkeme Başkanı bu kez \"Biz daha kararımızı vermedik\" dedi. Mahkeme heyetine yönelik \'Hakkımda lehte karar vermediğinizi adım gibi biliyorum\" diye seslenen Mustafa Serdar Özay, savunmasını \"Korkma sönmez bu şafaklardan yüzen alsancak. Yeni devlet kurduk diyenlerin hevesi kursağında kalacacak\" sözleriyle tamamladı. Buna sert tepki gösteren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ da, \"Siyasi savunma yapma\" uyarısında bulundu. Duruşmayla öğle arası verdi.