Erdoğan'a suç duyurusu yapan hukuk profesörüne üniversiteden soruşturma!

Cumhurbaşkanı seçildiği halde Başbakanlık ve AKP Genel Başkanlığı görevlerini sürdürdüğü için Recep Tayyip Erdoğan hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunan hukukçu Prof. Hayrettin Ökçesiz hakkında, ders verdiği Aydın Üniversitesi tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden emekliye ayrılan Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 15 Ağustos’ta Köşk seçiminin kesinleşmiş sonuçlarını açıklamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı sıfatını kazanan Erdoğan’ın, Başbakanlık ve AKP Genel Başkanlığı görevlerini de sürdürmesi nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na 18 Ağustos’ta suç duyurusunda bulundu. Ökçesiz, dilekçesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında kamu davası açılmasını ve Erdoğan’ın cezalandırılmasını istedi.

Başvurusundan sonra ders verdiği İstanbul Aydın Üniversitesi, Prof. Dr. Ökçesiz hakkında disiplin soruşturması başlattı. Ökçesiz, “Bilimsel tartışma ve açıklamalar dışında, yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına resmi konularda bilgi veya demeç vermek”le suçlandı.

“AÇIKLAMA YAPTIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR”

Prof. Dr. Ökçesiz’i savunmaya davet eden yazıda basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına demeç verilmesinin rektörlük makamının iznine bağlı olduğu hatırlatıldı. Soruşturmaya ilişkin yazıda, Prof. Dr. Ökçesiz’in muhtelif zamanlarda rektörlük makamının izni ve onayı olmadan farklı konularda basın açıklamasında bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. İlgili yazıda, isim ve parti belirtilmeden CHP Konya Milletvekili Atilla Kart’ın 15 Ağustos tarihi itibariyle Erdoğan’ın Başbakanlık ve milletvekilliğinin düştüğü iddiasıyla Yargıtay Başsavcılığı’na yaptığı başvuru hatırlatıldı. Yazıda, “Bir siyasi parti tarafından soruşturma konusu yapılmış ve Yargıtayca reddedilmiş bir konuya ilişkin şikayette bulunup aynı konuda basın yoluyla açıklama yaptığınız tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi. Ökçesiz’in, hakkındaki suçlamayla ilgili 7 gün içinde yazılı savunma yapması gerekiyor.

Hamzaçebi: Asıl darbeyi Erdoğan yaptı

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, YSK’nın 15Ağustos’ta duyurduğu kesinleşmiş seçim sonuçlarının Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığını devralacağı güne kadar Resmi Gazete’de yayımlamamasını “darbe” olarak tanımladı. Hamzaçebi, normalde YSK’nın sonuçları açıklamasıyla Başbakanlıktan ayrılması gereken Erdoğan’ın günlerce hukuksuz olarak AKP Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı sıfatlarını aynı anda taşıdığını anımsattı. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun, önceki gün hükümet programı ve yolsuzlukla mücadele konusunda TBMM’de konuşurken, İstanbul’daki savcıların yolsuzluk soruşturmasında takipsizlik kararı verdiğini belirten Hamzaçebi, şunları belirtti: “Darbe, en son Resmi Gazete matbaasında yapıldı. Cumhurbaşkanı seçim sonuçları yayınlanmayarak asıl darbe o zaman yapıldı. 10 Ağustos-28 Ağustos tarihleri arasında Erdoğan’ın Başbakanlık yapması darbedir.”

'Kendi alanı, tabii ki konuşacak'

YÖK yönetmeliğinde 2014 yılı başında değişikliğe gidildi. Akademisyenlerin kendi branşı dışında basına demeç vermesini yasaklayan söz konusu değişikliği Taraf gündeme taşımış ve durum, özellikle üniversite çevreleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı. YÖK’ün böyle bir yasaklamaya gitmesine tepki gösteren Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Ergun Özbudun, Prof. Ökçesiz örneğinde olduğu gibi kendi alanında konuşan hocalara kısıtlamalar getirilmesini kabul edilemez bulduğunu söyledi. Özbudun, şöyle konuştu: “Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz, hukuk devleti hakkında kitabı olan bir hocadır. Tabii ki bu konu hakkında bir basın açıklaması yapabilir. Alanı budur ve konuşması çok normaldir.”